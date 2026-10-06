El jugador de la selección de Benín, Tidjani Mohamed, hizo unas sorprendentes declaraciones horas antes del amistoso ante Argentina, que será testigo de la última aparición de la leyenda Lionel Messi con la camiseta de su selección.

Y a tan solo unas horas del último partido de Lionel Messi con Argentina, parece que los jugadores de Benín han comprendido plenamente el carácter histórico de esta velada.

La alineación de Benín, en el enfrentamiento ante la albiceleste en el estadio Monumental de Buenos Aires, contará con jugadores que, ante todo, anhelan disfrutar de este momento frente a una de las mayores leyendas del fútbol.

En una entrevista con la cadena C5N, el defensa Tidjani Mohamed realizó unas sorprendentes declaraciones, al afirmar: "No vamos a marcar a Messi. Simplemente vamos a disfrutar de este partido. Lo veré y me diré: 'Messi, eres una leyenda'".

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Y explicó que considera al argentino "el mejor del mundo", y que espera que Argentina gane, pues admira especialmente al jugador número 10.

Este partido adquirirá sin duda una importancia especial para Messi, que se prepara para despedirse de Argentina ante más de 85.000 aficionados tras 207 partidos internacionales y 125 goles, además de los numerosos grandes títulos que ha ganado con la albiceleste, incluido el Mundial 2022.

En cuanto a la selección de Benín, que ha tenido una preparación accidentada, con un viaje que duró 23 horas y un alojamiento que consideró deficiente, pese a todo desea disfrutar plenamente de esta velada histórica. Tidjani Mohamed añadió: "Haremos todo lo posible para garantizar que esta celebración sea perfecta".