Desde hace tiempo se atribuye al Barça interés por Jeltsch. Según informa el diario español Sport, el entrenador Hansi Flick lo ha elegido incluso como su principal objetivo de fichaje para reforzar la defensa del conjunto catalán.

Según esa información, el técnico de 61 años sigue desde hace tiempo a Jeltsch, considerado uno de los mayores talentos defensivos de Alemania. Flick aspira a incorporarlo para la próxima temporada. Además, el entorno del jugador ya se habría puesto en contacto con el Barça.

Sin embargo, según el mismo medio, el Inter de Milán también ha hablado ya con los representantes de Jeltsch. En los últimos tiempos también se ha atribuido interés por el futbolista de 20 años al Real Madrid, la Juventus de Turín, el Arsenal y el Bayern de Múnich.

VfB Stuttgart: ¿quién podría sustituir a Finn Jeltsch?

Jeltsch tiene contrato con el club de Suabia hasta 2030, aunque podría marcharse si llega una oferta adecuada. Ya la temporada pasada hubo rumores sobre una posible salida. Según se apunta, entre los posibles sustitutos figura Panagiotis Retsos, del Olympiacos de El Pireo, que recientemente también destacó con la selección griega en la Liga de Naciones y cuenta, además, con experiencia en la Bundesliga. El futbolista, que ahora tiene 28 años, estuvo vinculado al Bayer Leverkusen desde 2017 hasta principios de 2022, aunque fue cedido en dos ocasiones por falta de minutos.

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Jeltsch, por su parte, recibió su primera convocatoria con la selección alemana. Sin embargo, el defensa, que puede jugar tanto de central y lateral derecho como en el centro del campo defensivo, fue uno de los pocos futbolistas de la amplísima convocatoria de Jürgen Klopp que no llegó a disputar ningún minuto. Aun así, actualmente no hay dudas de que tiene un gran futuro con Alemania.

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Jürgen Klopp se deshace en elogios: ¿qué dijo el seleccionador sobre Finn Jeltsch?

Klopp también lo dejó entrever en su concurrida rueda de prensa con motivo de su primera convocatoria, cuando habló expresamente de Jeltsch. «Entre los jugadores a los que no tenía tan presentes, Finn fue el primero que me llamó la atención», dijo, antes de subrayar: «Porque miras las estadísticas y piensas: madre mía, ¿partidos? ¿Qué es esto? Y luego te fijas un poco más y descubres a un defensa excepcional, que lo hace muy bien, tiene unas condiciones físicas extraordinarias y sabe jugar al fútbol».

Pese a su juventud, Jeltsch ya acumula 41 partidos en la Bundesliga. A ellos se suman más de 20 encuentros en la Copa de Alemania, la Liga de Campeones y la Liga Europa. A principios de 2025 llegó al club de la región del Neckar procedente del 1. FC Nürnberg por 9,5 millones de euros, después de haberse consolidado como titular en la segunda división alemana cuando todavía era adolescente. En categorías inferiores, además, se proclamó campeón del mundo y de Europa sub-17. También ganó en 2025 la prestigiosa Medalla Fritz Walter de oro, por delante de Said El Mala, del 1. FC Köln.

Esta temporada, el entrenador del VfB lo ha alineado como titular en ocho de los nueve partidos oficiales, y en siete de ellos disputó los 90 minutos. Jeltsch incluso dio una asistencia en la victoria por 4-1 contra el Köln.



