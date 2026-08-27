Cuando a finales de julio se hizo oficial que Ajax de Ámsterdam sería el nuevo hogar deportivo de Julian Brandt, incluso desde fuera se percibió rápidamente hasta qué punto estaba entusiasmado. Habló maravillas del ADN del fútbol bonito en el récord de campeonatos neerlandés, del hambre de éxitos, del ambiente en el estadio y de los esfuerzos sinceros que el director técnico Jordi Cruyff había hecho por él.

Desde entonces apenas ha pasado un mes. Pero el arranque en Ámsterdam, eso sí puede afirmarse, le ha salido a Brandt extraordinariamente bien. Ya en su primer partido de liga con su nuevo club, el exjugador del Dortmund dejó el primer gran aviso, al marcar como revulsivo ante el PEC Zwolle tras una bonita combinación con Mika Godts, que entretanto se marchó al PSG, para poner el 2-0 definitivo.

En sus dos titularidades hasta ahora, en la fase previa de la Conference League contra Shelbourne y Sion, Brandt elevó su cuenta goleadora a tres tantos en cinco partidos. Especialmente el gol en la victoria por 4-2 a domicilio en Suiza la semana pasada destacó. En primer lugar, porque fue muy importante y al inicio de la segunda parte supuso el 1-1 momentáneo. Y en segundo, porque fue precioso: a 20 metros de la portería, Brandt recibió el balón, se colocó en posición de remate y clavó la pelota en la escuadra con mucha sutileza y la potencia necesaria.

Julian Brandt: buen arranque en el Ajax pese a las pullas de van der Vaart

«Brandt muestra su clase mundial», comentó el diario neerlandés De Telegraaf sobre el gol. El mediapunta, que lleva el número 8 y en el 4-3-3 típico del Ajax ocupa el rol más ofensivo de los tres centrocampistas, se ha adaptado rápido tras una larga búsqueda de un nuevo destino adecuado y ya está tirando del equipo con experiencia y calidad. Que en sus primeras semanas en los Países Bajos también haya tenido que escuchar una pulla desde una voz prominente difícilmente inquietará al propio Brandt.

Así, la leyenda del Ajax Rafael van der Vaart, conocido por sus críticas expansivas, aunque a menudo no del todo objetivas, de ninguna manera quiso dejarse comparar con el nuevo jugador del Ámsterdam. «Vamos, no llega ni al veinte por ciento de lo que fui yo», dijo van der Vaart en el podcast de fútbol de NOS, después de que el presentador Thierry Boon comparara el estilo de juego de Brandt con el suyo de antaño. «También tengo que decir que me irritó la gente que estaba completamente encantada con el fichaje», añadió el excentrocampista, subrayando que no debía ser el Ajax quien estuviera agradecido por Brandt, sino Brandt por la oportunidad de jugar en el Ajax, porque: «Es un poco futbolista de buen tiempo. Cuando las cosas salen, todo funciona, y cuando no salen, nos enfadamos por ello».

Aun así, también lo elogió brevemente como un «buen refuerzo»: «Es muy tranquilo y la primera impresión es muy buena. También se ve cómo ayuda a los jugadores jóvenes».

En primavera quedó claro que Brandt, después de siete años en el BVB, quería y necesitaba hacer algo nuevo. Había varios interesados, desde Leeds United hasta Atlético de Madrid y la Roma. Pero el técnico se decidió en contra de una de las cinco grandes ligas y a favor de una Eredivisie más débil sobre todo en cuanto a profundidad. Porque, tras reflexionarlo detenidamente, llegó a la conclusión de que el Ajax, que además tiene ambiciones internacionales y en el futuro quiere volver a aspirar a algo más que la Conference League, encaja perfectamente con sus virtudes. Y posiblemente también tenía en mente, aunque fuera un poco, la palabra selección nacional.

¿Llevará Jürgen Klopp a Julian Brandt de vuelta al equipo de Alemania?

Con 30 años, Brandt está plenamente en la mejor edad futbolística y seguramente aún tiene por delante unos cuantos años al máximo nivel. Entonces, ¿por qué no aspirar a un regreso al equipo de Alemania? Sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador que en los últimos casi tres años lo ignoró en la mayoría de ocasiones ya no está.

Desde su debut internacional en 2016, Brandt fue durante mucho tiempo una pieza firmemente asentada en la selección bajo Joachim Löw y Hansi Flick. Con Julian Nagelsmann, sin embargo, eso solo continuó así durante dos periodos de convocatorias. Entre otras cosas, a Brandt le pasó factura haber sido titular en los tan citados amistosos de terror contra Turquía (2-3) y Austria (0-2) en noviembre de 2023.

Después de eso, quedó completamente fuera por el momento, se perdió la Eurocopa de 2024 en casa y solo fue convocado una tercera y última vez por Nagelsmann en noviembre de 2024. Eso sí, como admitió el entonces seleccionador, sobre todo porque en aquel momento tenía que compensar varias bajas por lesión. «Si hubiera estado disponible toda la plantilla de la Eurocopa, quizá no habría estado», explicó Nagelsmann, que poco después le dio a Brandt, en el 1-1 contra Hungría en la Nations League, el que hasta ahora es el último de sus 48 partidos internacionales. No hubo ninguna convocatoria más en los más de 21 meses transcurridos desde entonces, y el Mundial de 2026 también se disputó sin Brandt.

Las opciones de que eso cambie de cara a la Eurocopa de 2028 y de que Brandt, tras los Mundiales de 2018 y 2022, pueda participar por fin también en una Eurocopa, han aumentado ya solo por el cambio de entrenador tras la bochornosa eliminación en dieciseisavos de final en el Mundial. Porque Jürgen Klopp, eso está acreditado, tiene a Brandt en muy alta estima.

Jürgen Klopp quiso llevarse a Julian Brandt al BVB y al Liverpool

En 2013, el entonces entrenador del BVB quiso fichar por primera vez a Brandt; en Dortmund, como es sabido, por entonces había que sustituir a Mario Götze, que se había marchado al Bayern. «En aquel momento tenían mucho éxito y un grupo homogéneo, acababan de ser campeones de Alemania dos veces (2011 y 2012) y estaban en la final de la Champions League (2013). Por eso sentía un poco de reverencia y me preguntaba: “¿Tendré suficientes minutos? Quizá Leverkusen sea el mejor paso”», recordó en su día Brandt en The Athletic.

Así que el entonces futbolista de 17 años rechazó a Klopp y en su lugar pasó del Wolfsburgo al Bayer 04, donde rápidamente se hizo un hueco en el primer equipo. Algunos años después, en 2017, Klopp, ya en el Liverpool, volvió a llamar a la puerta de Brandt, que entonces tenía 21 años y ya era un jugador consolidado de la Bundesliga. «Tuve la oportunidad de dar el siguiente paso e ir al Liverpool, pero el momento no era el adecuado para mí [...] Es una pena, porque me habría gustado jugar para Kloppo», recordó el ahora jugador de 30 años sobre la siguiente negativa a Klopp.

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Ian Graham, empleado del Liverpool entre 2012 y 2022 y durante mucho tiempo analista jefe, reveló más tarde en el documental How to Win the Champions League: Liverpool 2019 que, en la búsqueda de un refuerzo para el ataque, Brandt había sido incluso la opción preferida de Klopp por delante de Mohamed Salah. «Jürgen, por supuesto, lo conocía muy bien, ya que jugaba en la Bundesliga. Todos estábamos de acuerdo en que Brandt era un muy buen jugador joven, pero no tan sobresaliente como Mo», explicó Graham, dejando claro que él prefería al egipcio. Al final, Klopp se dejó convencer por su cuerpo técnico; en lugar de Brandt llegó Salah a Anfield Road y allí se convirtió en un icono.

¿Celebrará Julian Brandt en su nuevo hogar su regreso a la selección?

Brandt, que dos años después acabaría fichando por el Dortmund, ha demostrado en el BVB que, pese a la continua falta de consideración por parte de Nagelsmann, sigue teniendo cualidades que también podrían aportar valor a la selección. En sus primeros partidos con el Ajax está enlazando con ello y, al margen de los dos talentos excepcionales Florian Wirtz y Jamal Musiala, nadie en la mediapunta parece tener asegurado el futuro en el equipo de Alemania. Al menos, últimamente nadie ha reclamado ese sitio con fuerza.

Y así, es perfectamente posible que el nombre de Brandt vuelva a aparecer por primera vez el 17 de septiembre en la convocatoria de la selección alemana. Con el Ajax aún tiene por delante varios partidos para seguir postulándose. Y el primer encuentro internacional con Klopp, no podría ser más apropiado, se jugará el 24 de septiembre precisamente en el nuevo salón de Brandt, la Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, contra los Países Bajos. Si «Kloppo» quisiera contar con él, Brandt seguro que no le daría una tercera negativa.