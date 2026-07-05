Jürgen Klopp vuelve como entrenador y se convierte en seleccionador nacional

Según Fabrizio Romano, Jürgen Klopp será el nuevo seleccionador de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ya había anunciado la salida de Nagelsmann y su intención de contactar cuanto antes con Klopp.

Klopp, de 59 años, comentarista televisivo y director mundial de fútbol del grupo Red Bull, tendría una cláusula que le permite asumir el cargo.

«La junta directiva de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp, quien ya ha mostrado su disposición a asumir el cargo», informó la Federación Alemana de Fútbol.

Romano informa ahora de que Klopp y la DFB han llegado a un acuerdo. «Aún se están discutiendo los detalles sobre un contrato a largo plazo, el proyecto y su salida del Grupo RB, pero él será el nuevo seleccionador».

Su salida deja libre su cargo en el Grupo Red Bull; la empresa valoraba a Oliver Glasner como sucesor, pero este fichará por el Nottingham Forest.

Tras dirigir el FSV Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool, Klopp inicia su cuarta etapa como entrenador. «Debemos cambiar radicalmente la selección alemana», declaró en Magenta TV.



