Jürgen Klopp tiene una «sorpresa gigantesca» en su primera convocatoria de Alemania

Jürgen Klopp, según BILD y Kicker, va a sorprender con su primera convocatoria como seleccionador de Alemania. El técnico tiene previsto citar a un jugador del recién ascendido Elversberg.

Se trata del lateral derecho Felix Keidel, de 23 años. La pasada temporada ascendió con el Elversberg a la Bundesliga y hasta ahora solo ha disputado tres partidos en la máxima categoría.

El recién ascendido Elversberg, por cierto, logró sorprender de inmediato a propios y extraños esta temporada. El club ganó a Borussia Mönchengladbach y Bayer Leverkusen y perdió por la mínima ante el Bayern Múnich (1-2).

Keidel es el lateral derecho titular del Elversberg. Según Transfermarkt, su valor es de 1,2 millones de euros. Los medios alemanes hablan de un bombazo gigantesco por parte de Klopp al convocarlo.

Además, BILD y Kicker también esperan que Denis Undav se quede definitivamente fuera de la convocatoria de Alemania. El delantero, que marcó tres veces en el Mundial de 2026, se quedará en casa pese a estar en forma.

Alemania se enfrentará a finales de este mes, en la Nations League, respectivamente a Países Bajos, Grecia y Serbia.