Según un informe de la Bild, el delantero de 23 años de los Glasgow Rangers está a punto de ser convocado por la selección de la República Checa. Según esa información, el director deportivo Pavel Nedved ya se habría puesto en contacto con él.

Naderi nació en Dresde como hijo de una madre checa y un padre búlgaro. En el pasado, la federación de Bulgaria también habría intentado hacerse con sus servicios, pero Naderi se resistió a esos acercamientos; al parecer, con la República Checa sí podría ceder. Siempre que el nuevo seleccionador Jürgen Klopp vea potencial para una carrera con la DFB, probablemente tendría que actuar rápido.

En caso de que Naderi planee realmente un futuro en la selección de la República Checa, primero tendría que solicitar un pasaporte checo. En ese sentido, no está claro si ya estaría disponible para los próximos partidos de la Nations League contra Croacia, Inglaterra (dos veces) y España.

¿Cómo llegó Ryan Naderi a los Glasgow Rangers?

Naderi se formó en la cantera del Dynamo Dresde, pero ya con 17 años se marchó al Borussia Mönchengladbach. Finalmente dio el salto al fútbol profesional en 2024 con el Hansa Rostock. En 45 partidos en la 3. Liga, firmó 13 goles y nueve asistencias. Con una estatura de 1,94 metros, Naderi es un clásico delantero centro

El pasado invierno se incorporó al histórico club escocés Rangers por la cifra récord de 5,5 millones de euros para la tercera división. Desde entonces, suma seis goles y seis asistencias en 21 partidos. El pasado fin de semana dio una asistencia en la victoria por 3-0 en el prestigioso Old Firm ante el gran rival ciudadano de Glasgow, el Celtic, y además participó en la jugada de otro gol.

Alemania se medirá en la próxima ventana internacional a Países Bajos, Serbia y Grecia (dos veces). Klopp planea convocar una lista inusualmente amplia para probar a muchos jugadores diferentes, por lo que también cabe esperar sorpresas.