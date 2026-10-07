Los clubes y los jugadores contratan a equipos de relaciones públicas muy potentes para presentarse a sí mismos y a sus propios logros bajo la mejor luz posible. Los periodistas filtran con el mayor empeño fichajes, negociaciones o convocatorias. En realidad, cabe suponer que en la Alemania futbolística del año 2026 nada permanece oculto. En ese sentido, resulta bastante llamativo que el 30 de agosto arrancara sin más una nueva competición, muy debatida de antemano, sin que la opinión pública se enterara en ese momento.

Solo dos días después del partido inaugural, el club de 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg anunció a través de su cuenta de X "ClubNachwuchs", no especialmente potente en alcance (1471 seguidores), una "actualización de resultados de la Bundesliga Talent Series" y escribió lo siguiente: "El domingo, el 1. FC Nürnberg disputó el primer partido de la nueva competición. Gracias a los goles de Keller, Scholl, Chiumento y Moustfa, el Club se impuso por 4-0 a RB Leipzig. ¡Muy bien, chicos!"

Además, ofreció la siguiente explicación: "Pedimos comprensión por el hecho de que, debido a las directrices de la Bundesliga que son vinculantes para nosotros, estamos obligados a publicar exclusivamente el resultado del partido, así como los goleadores. Por el momento, no se nos permite una publicación adicional de la alineación". En la web de Nürnberg no había información sobre el partido, y en la del rival, Leipzig, tampoco.

La Bundesliga también publicó con retraso únicamente el resultado y los goleadores. Desde entonces, esta información se mantiene actualizada con otros partidos ya disputados. Según ello, hasta la fecha se han disputado ocho partidos en la Talent Series, en la que participan 26 clubes alemanes de Primera y Segunda con equipos juveniles; los últimos, el 16 de septiembre. Al igual que Nürnberg y Leipzig, el resto de clubes también renunció a publicar crónicas. Los futuros calendarios no pueden consultarse en ningún sitio.

Que los partidos debían disputarse a puerta cerrada por motivos organizativos y financieros ya lo había anunciado la DFL en un comunicado de prensa. Pero que toda la información más allá de los resultados y los goleadores se esté reteniendo con tanta coherencia sí sorprende un poco. Al fin y al cabo, este procedimiento probablemente evita bastante confusión. El formato y el reglamento de la competición son, en efecto, muy complejos.

La propuesta de Jürgen Klopp no encontró mayoría

Pero primero, las razones de su introducción. "Uno de los puntos de partida del debate fue, entre otras cosas, la circunstancia de que vimos margen de mejora en la etapa de transición entre el fútbol base y los profesionales", explica Jochen Sauer, jefe del área de cantera del Bayern, en una entrevista con SPOX. "Constatamos que en la U17, la U19 y la U23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a un nivel alto. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar".

Sauer formó parte de un grupo de expertos al que el pasado octubre se le encomendó encontrar soluciones para esta carencia. También estuvieron, entre otros, el campeón del mundo Sami Khedira, el directivo de la DFL Marc Lenz, el director general de la DFB Andreas Rettig, el director deportivo Markus Krösche, del Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, del 1. FC Nürnberg, y el actual seleccionador alemán Jürgen Klopp, por entonces todavía en su cargo de Head of Global Soccer de Red Bull.

Klopp arrancó los debates con una visión clara. "Estoy firmemente convencido de que en Alemania necesitamos una liga U21 propia. En Inglaterra existe: la Premier League 2", dijo en junio de 2025 a Welt am Sonntag. Mientras que en Alemania los equipos reserva compiten en el sistema liguero normal hasta un máximo de la 3. Liga, en Inglaterra se enfrentan en una competición separada. Sin embargo, la idea de Klopp encontró resistencia. "He hablado con muchas personas en Inglaterra. En realidad, no están contentos con su liga de reservas", dijo entonces Sauer a Kicker, por lo que se había mostrado "sorprendido" por la propuesta de Klopp.

Los motivos de Klopp también tenían que ver con la situación de la cantera de Leipzig. RBL dio de baja a su equipo reserva de la competición en 2017 y, desde entonces, existe un vacío entre la cantera, ya de por sí extremadamente poco productiva, y el primer equipo. Interesante visto desde hoy: aquella baja del reserva habría desempeñado un papel decisivo para que un tal Philipp Treu cambiara Leipzig por el SC Freiburg en 2017. Ahora tiene 25 años y es la gran esperanza de Klopp para el lateral derecho en el equipo de la DFB.

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¿Cómo funciona la Bundesliga Talent Series?

En lugar de implantar el campeonato U21 que deseaba Klopp, el grupo de expertos terminó acordando en marzo la Bundesliga Talent Series. Una competición voluntaria y flexible en todos los sentidos, que sirve a los clubes como complemento a los calendarios regulares de la U17, la U19 y, en caso de existir, del equipo reserva activo en el fútbol masculino. Si la Talent Series tuviera un lema, probablemente sería: "Todo puede hacerse, nada es obligatorio".

En principio, pueden jugar talentos de entre 16 y 21 años procedentes de todos los equipos ya existentes; además, se permite la participación de hasta cuatro jugadores de mayor edad. "Esto no solo permite una promoción específica de los jóvenes talentos, sino que también ofrece a los jugadores que regresan de una lesión una plataforma para reengancharse a la competición", dice el comunicado de prensa.

Todos los clubes de Primera y Segunda pueden decidir libremente si quieren participar o no. En esta primera temporada ya iniciada participan 26 de 36, entre ellos once clubes de Bundesliga, incluidos el Bayern, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Eintracht Frankfurt. En cambio, faltan, entre otros, el Bayer Leverkusen, el Freiburg, el VfB Stuttgart y el 1. FC Köln.

La competición está subdividida en dos medias temporadas. Una en otoño y otra en primavera. En cada media temporada, los clubes pueden disputar entre tres y seis partidos según su propio criterio. El Dortmund y el Bayern, que no entrará hasta la segunda media temporada a comienzos de 2027, aún no han jugado ningún partido hasta la fecha.

La condición de local, los horarios de inicio y la duración de los partidos, entre 90 y 120 minutos con entre una y tres pausas, pueden acordarlos los clubes entre sí. Para la clasificación se calcula un promedio de puntos, y los dos mejores clubes de cada media temporada pelearán al final del curso en una Final Four por el título. Allí, por cierto, también habrá público.

¿Qué clubes participan en la Bundesliga Talent Series?