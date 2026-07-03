Jürgen Klopp revela con total sinceridad qué se necesita para que fiche por la selección alemana

Jürgen Klopp confirmó en Magenta TV las conversaciones con la Federación Alemana de Fútbol. Sky Sports Germany ya lo había adelantado el viernes por la mañana.

Antes, ese mismo viernes, Julian Nagelsmann renunció a la selección, pese a que su contrato llegaba a mediados de 2028.

Nagelsmann, exentrenador del RB Leipzig y del Bayern de Múnich, dirigió la selección en el Mundial, donde Paraguay eliminó a Alemania en los octavos de final tras una tanda de penaltis.

«Sí, puedo confirmar las conversaciones. Todo ha ido bastante rápido. Julian ha dimitido. La DFB busca un sucesor. Y están hablando conmigo», confirmó Klopp el viernes por la noche.

No obstante, la contratación aún no está cerrada: «Se necesita más tiempo. Tengo contrato con Red Bull y les he dicho que estoy interesado en las conversaciones».

«Tengo que hablar con Oliver Mintzlaff, mi jefe. Ya hemos conversado y creo que no pondrá objeciones. He estado allí 19 meses; ha sido un periodo intenso», añadió.

«Estoy preparado. En cuanto empiezan las conversaciones, la mente se pone a mil por hora. Tenemos que cambiar cosas de forma radical en la selección alemana», concluyó el exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, entre otros.



