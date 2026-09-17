Según un informe de la Bild Klopp sigue contando, en principio, con el delantero de 30 años del VfB Stuttgart. Ambos incluso ya se habrían reunido en persona en Stuttgart para mantener una conversación sobre el futuro de la selección nacional. Su no convocatoria se debe única y exclusivamente a su estado físico. Undav debe aprovechar el próximo parón de selecciones para recuperar el tono físico.

En las últimas semanas, Undav ha estado lidiando con persistentes problemas en el tendón de Aquiles. En los dos primeros partidos de la Bundesliga fue sustituido antes de tiempo en ambos, mientras que el fin de semana, en la derrota por 1-2 ante el TSG Hoffenheim, solo salió desde el banquillo.

En la Bundesliga, Undav sigue esperando en esta temporada su primera participación en un gol. Sin embargo, en las dos victorias en la DFB-Pokal ante el Hansa Rostock y en la Champions League contra el Viking Stavanger logró dos asistencias en cada una.

¿Qué jugadores del Stuttgart están en la primera convocatoria de Jürgen Klopp?

La pasada temporada, Undav fue el delantero alemán más goleador con 25 tantos entre todas las competiciones, además de 14 asistencias. En el bochorno del Mundial en Norteamérica, fue uno de los pocos puntos positivos de una selección alemana en conjunto decepcionante como revulsivo de lujo. En la eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay fue titular, pero pasó desapercibido. Hasta la fecha, Undav ha firmado unos notables nueve goles en 13 partidos internacionales.

Al igual que Undav, los otros dos jugadores del Stuttgart que disputaron el Mundial, Angelo Stiller (25) y Jamie Leweling (25), también faltan en la primera convocatoria de Klopp. Sí están, en cambio, Finn Jeltsch (20), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25) y Chris Führich (28).