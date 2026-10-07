Los clubes y los jugadores contratan equipos de relaciones públicas altamente preparados para presentarse a sí mismos y a sus propios logros bajo la mejor luz posible. Los reporteros filtran con el mayor empeño fichajes, negociaciones o convocatorias. En realidad, cabría suponer que en la Alemania futbolística de 2026 nada permanece oculto. En ese sentido, resulta realmente llamativo que el 30 de agosto arrancara sin más una nueva competición, muy debatida de antemano, sin que la opinión pública se enterara en ese momento.

Solo dos días después del partido inaugural, el equipo de Segunda 1. FC Nürnberg anunció a través de su cuenta de X "ClubNachwuchs", no especialmente potente en alcance (1471 seguidores), una "actualización de resultados de la Bundesliga Talent Series" y escribió al respecto: "El domingo, el 1. FC Nürnberg disputó el primer partido de la nueva competición. Gracias a los goles de Keller, Scholl, Chiumento y Moustfa, el Club se impuso por 4-0 a RB Leipzig. ¡Muy bien, chicos!"

Junto a ello llegó la explicación: "Pedimos comprensión en que, debido a las directrices de la Bundesliga que son vinculantes para nosotros, estamos obligados a publicar exclusivamente el resultado del partido y los goleadores. En este momento no tenemos permitido publicar nada más, como por ejemplo la alineación". En la web de Nürnberg no había información sobre el partido, ni tampoco en la del rival, Leipzig.

La Bundesliga también publicó con retraso únicamente el resultado y los goleadores. Desde entonces, esa información se mantiene actualizada con otros partidos ya disputados. Según eso, hasta la fecha se han jugado ocho encuentros en la Talent Series, en la que participan 26 clubes alemanes de Primera y Segunda con equipos de cantera; los últimos, el 16 de septiembre. Igual que Nürnberg y Leipzig, el resto de clubes también renunciaron a publicar crónicas. Los futuros calendarios no pueden consultarse en ninguna parte.

La DFL ya había anunciado en un comunicado que los partidos debían disputarse a puerta cerrada por motivos organizativos y financieros. Pero sorprende, aun así, que se retenga de forma tan consecuente toda la información que vaya más allá de los resultados y los goleadores. Al menos, este proceder probablemente evita bastante confusión. El formato y el reglamento de la competición son, en efecto, muy complejos.

La propuesta de Jürgen Klopp no encontró mayoría

Pero primero, las razones de su introducción. "Uno de los puntos de partida del debate fue, entre otros, el hecho de que vimos margen de mejora en la fase de transición entre cantera y profesionales", explica el jefe de cantera del Bayern, Jochen Sauer, en una entrevista con SPOX. "Hemos constatado que en la sub-17, la sub-19 y la sub-23 tenemos jugadores que, entre otras cosas, reciben muy pocos minutos y muy poca práctica competitiva a alto nivel. Al mismo tiempo, creemos que el tiempo de juego es un factor decisivo para mejorar."

Sauer formó parte de un grupo de expertos al que el pasado octubre se encomendó encontrar soluciones para esta carencia. También estaban, entre otros, el campeón del mundo Sami Khedira, el directivo de la DFL Marc Lenz, el director general de la DFB Andreas Rettig, el director deportivo Markus Krösche, del Eintracht Frankfurt, Joti Chatzialexiou, del 1. FC Nürnberg, y el actual seleccionador alemán Jürgen Klopp, entonces todavía en su cargo de Head of Global Soccer de Red Bull.

Klopp inició los debates con una visión clara. "Estoy firmemente convencido de que en Alemania necesitamos una liga sub-21 propia. En Inglaterra existe: la Premier League 2", declaró en junio de 2025 a Welt am Sonntag. Mientras que en Alemania los equipos reserva compiten dentro del sistema liguero normal hasta un máximo de la 3. Liga, en Inglaterra se enfrentan en una competición separada. La idea de Klopp, sin embargo, encontró resistencia. "He hablado con muchas personas en Inglaterra. En realidad no están contentos con su liga de reservas", dijo entonces Sauer a Kicker, por eso le había "sorprendido" la propuesta de Klopp.

Los motivos de Klopp también estaban relacionados con la situación de la cantera de Leipzig. RBL dio de baja a su equipo reserva de la competición en 2017 y desde entonces existe un vacío entre la cantera, de por sí extremadamente poco productiva, y el primer equipo. Interesante desde la perspectiva actual: aquella retirada del equipo reserva habría desempeñado un papel decisivo para que un tal Philipp Treu pasara en 2017 de Leipzig al SC Freiburg. Ahora tiene 25 años y es la gran esperanza de Klopp para el lateral derecho en la selección alemana.

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¿Cómo funciona la Bundesliga Talent Series?

En lugar de implantar el campeonato sub-21 que quería Klopp, el grupo de expertos terminó acordando en marzo la Bundesliga Talent Series. Una competición voluntaria y flexible en todos los sentidos, que sirve a los clubes como complemento a los calendarios habituales de la sub-17, la sub-19 y, en caso de existir, el equipo reserva que compite en el fútbol masculino. Si la Talent Series tuviera un lema, probablemente tendría que ser: "Todo puede hacerse, nada es obligatorio".

En principio, pueden participar talentos de entre 16 y 21 años de todos los equipos ya existentes; además, se permite alinear hasta cuatro jugadores de mayor edad. "Esto no solo permite una promoción específica de los jóvenes talentos, sino que también ofrece a los jugadores tras periodos de lesión una plataforma para regresar a la competición", dice el comunicado.

Todos los clubes de Primera y Segunda pueden decidir libremente si quieren participar o no. En la primera temporada, que acaba de arrancar, están 26 de los 36, entre ellos once clubes de la Bundesliga, incluidos el Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig y Eintracht Frankfurt. En cambio, faltan, entre otros, Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart y 1. FC Köln.

La competición está dividida en dos medias temporadas: una en otoño y otra en primavera. En cada media temporada, los clubes pueden disputar entre tres y seis partidos, según su propio criterio. Dortmund y el Bayern, que no entrará hasta la segunda media temporada a comienzos de 2027, todavía no han jugado ningún partido.

El derecho de local, los horarios de inicio y la duración de los partidos, entre 90 y 120 minutos con entre una y tres pausas, pueden acordarlos los clubes entre sí. Para la clasificación se calcula una media de puntos, y los dos clubes mejor situados de cada una de las medias temporadas lucharán al final del curso en una Final Four por el título. Allí, por cierto, también se permitirá la presencia de espectadores.

¿Qué clubes participan en la Bundesliga Talent Series?