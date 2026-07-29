Jürgen Klopp necesita refuerzos en su puesto: un jugador de Segunda División «se plantea» una carrera en la selección alemana

Todo apunta a que Jürgen Klopp alineará en el futuro a Joshua Kimmich en el centro del campo con la selección, por lo que necesitará una alternativa para el lateral derecho. En los últimos años apenas han surgido candidatos aptos. Es muy posible que Klopp pruebe pronto a jóvenes talentos, ¿quizá también a Rafael Pinto Pedrosa?

La gran promesa de 18 años del Karlsruher SC, equipo de la 2. Bundesliga, ha sido mencionada una y otra vez en las últimas semanas como posible candidato para ocupar en el futuro la banda derecha, en plena renovación de la selección alemana.

«Es algo en lo que pienso; mentiría si dijera otra cosa», explicó ahora en Sky. «Sería, por supuesto, un sueño. Para ello voy a hacer todo lo posible y lo daré todo sobre el campo. Si llega ese momento, sería muy feliz».

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Pinto Pedrosa alcanzó la final de la Eurocopa sub-19 con Alemania

En verano, Pinto Pedrosa disputó con Alemania la Eurocopa sub-19. El equipo de la DFB solo cayó en la final ante España, con Pinto Pedrosa como lateral derecho titular. Antes también había jugado con las selecciones alemanas sub-17 y sub-18.

Pinto Pedrosa debutó con el KSC hace alrededor de dos años en la 2. Bundesliga. Actualmente se prepara para su ya tercera temporada como profesional. En la pasada campaña fue titular por momentos y ocupó varias posiciones en la banda derecha: desde el clásico lateral derecho en una defensa de cuatro, pasando por un carrilero en un sistema con línea de tres, hasta el extremo derecho.

Klopp reveló en su rueda de prensa de presentación que planea jugar con una defensa de cuatro en la selección. Su debut como seleccionador se producirá a finales de septiembre en la Nations League, a domicilio ante Países Bajos. Después llegarán en muy poco tiempo los duelos contra Serbia y dos veces Grecia.