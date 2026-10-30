Juega en todas las líneas: Flick se prepara para echar mano del comodín del filial ante el Alavés

Guillem Víctor fue la gran sorpresa en el entrenamiento del Barcelona de ayer jueves, después de llamar la atención del técnico Hansi Flick con sus cualidades, en medio de las lesiones que golpean a la defensa del conjunto catalán antes del duelo ante el Alavés, previsto para el sábado en LaLiga.

Guillem ya no es solo el hermano de Pau Víctor (exdelantero del Barcelona), sino que se ha convertido en un lateral con identidad propia y con la ambición de llegar al primer equipo.

Con la ausencia de Xavi Espart durante 7 semanas y la falta de disponibilidad de Eric García y Jules Koundé para el partido, Flick recurrió al filial para dar al jugador de 19 años una nueva oportunidad de mostrar su potencial.

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Los allegados a Guillem Víctor aseguran que «tiene descaro y una personalidad muy fuerte. No es de los jugadores que se quejan si el entrenador no los alinea, sino de los que superan las dificultades», según recoge el diario catalán «Sport».

Otra estrella de la generación de 2007

Guillem se incorporó a la academia de La Masia a los diez años y logró progresar de forma gradual gracias a su mentalidad competitiva y a su capacidad para jugar en varias posiciones, ya que comenzó su carrera como mediocentro defensivo antes de pasar a la posición de lateral.

Durante una temporada con el segundo equipo juvenil, Guillem jugó como lateral derecho e izquierdo, central, mediocentro defensivo e incluso como segundo delantero, lo que refleja su polivalencia.

El jugador pertenece a la generación de 2007, que incluye también a Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Xavi Espart, junto a Landry Farré, que juega igualmente en la posición de lateral. Esta generación le brinda al Barcelona un grupo de talentos prometedores en la línea defensiva.

Guillem goza de la confianza del entrenador del filial, Juliano Belletti, pues ha sido titular en todos los partidos salvo en el primero, y el paso de Landry Farré al costado izquierdo contribuyó a afianzarlo en el lateral derecho.

Flick valora la capacidad de Guillem para tratar el balón y moverse en las posiciones interiores, además de su descaro en la construcción del juego, cualidades que encajan con el estilo del técnico alemán.

Personas que lo siguen a diario dentro y fuera del campo dicen: «Cuando necesita centrarse en el fútbol, lo hace al 100%, pero también sabe desconectar del ambiente del juego y pasar el tiempo con sus amigos. Sabe gestionarlo bien».

Gracias a su constante evolución y a su polivalencia, Guillem Víctor se acerca a cumplir su sueño de llegar al primer equipo del Barcelona, y el duelo ante el Alavés podría ser una nueva oportunidad para demostrar sus cualidades ante Flick.