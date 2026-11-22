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Remontar forma parte del ADN del Real Madrid, y su afición mantiene una fe inquebrantable en que un gol en el momento oportuno puede salvar un mal partido.

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De ahí la frustración que dejan los intentos de remontada cuando se confía en ellos, pero nunca llegan a materializarse.

Según el diario Sport, 6 de las 15 victorias del Real Madrid esta temporada se decidieron a partir del minuto 85.

En 4 de esos partidos, un suplente marcó el gol de la victoria del conjunto merengue, mientras que en los otros dos la asistencia decisiva también salió del banquillo.

Ante el Celta de Vigo, José Mourinho mandó al campo toda su artillería ofensiva. En el minuto 79, con 1-1 en el marcador, retiró a Camavinga y dio entrada a la vez a Mbappé, Vinícius, Endrick y Carlos Espí.

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El último en saltar al terreno de juego fue quien resolvió la papeleta. Seis minutos después, Radu detuvo un cabezazo de Espí tras un centro de Vinícius, pero Espí fue el más rápido en llegar al rechace y lo mandó al fondo de la red.

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Pocos conocen mejor que él lo que exigen estos minutos finales. El exdelantero del Levante ha marcado 4 goles en los 63 minutos que ha disputado con el Real Madrid, a razón de uno cada 15 minutos y 45 segundos. Una media difícil de mantener, incluso para él.

Hasta el pasado sábado, el Real Madrid reservaba estos finales de infarto para sus partidos lejos de casa. Pero tras el parón, el recurso a las soluciones de urgencia se extendió también al Santiago Bernabéu, donde el conjunto blanco había resuelto buena parte de sus partidos con mayor contundencia y control.

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Los cinco partidos anteriores se repartieron entre Espanyol, Elche, Roma, Barcelona y AEK Atenas.

El equipo de José Mourinho ha ganado 15 de los 17 partidos oficiales que ha disputado esta temporada: 11 victorias en LaLiga y 4 en la Champions League. En 6 de esas victorias, es decir, el 40 %, el gol del triunfo llegó en el minuto 85 o después.

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Espí marcó su primer gol el mismo día de su debut. En el estadio de Cornellà-El Prat, concretamente en el minuto 90, aprovechó un balón que la defensa del Espanyol había despejado delante de Mbappé.

En Elche, Espí se encargó de rescatar un partido en el que el Real Madrid ganaba 2-0 al descanso, antes de que el equipo local lograra empatar en el minuto 83. Esta vez fue el propio Mbappé quien le dio el pase para que la mandara a la red en el minuto 91.

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Con su gol ante el Celta de Vigo, Espí eleva a 3 su cuenta goleadora en LaLiga, y los tres tantos han servido para convertir empates en victorias. De los 33 puntos que ha sumado el Real Madrid, 6 llevan su firma.

Demasiado pendientes del reloj

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En Roma, Mourinho guardaba en el banquillo incluso al jugador que lanzó los tres córners que propiciaron la remontada.

Con el Real Madrid perdiendo 1-3, Güler puso el balón en la cabeza de Endrick y Espí aprovechó el rechace del portero Gollini. En el siguiente gol, el cabezazo del brasileño entró directamente a la primera.

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El centro que Rüdiger convirtió en el 4-3 en el minuto 90 también salió de la bota del turco.

Los tres córners llevaron la misma firma, aunque la UEFA solo le concedió dos asistencias a Güler. Güler, Endrick y Espí habían empezado aquella noche junto a Mourinho en el banquillo.

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Un gol cada 15 minutos

En el Camp Nou no fue un cambio lo que decidió el partido, sino una parada del portero. Lunin despejó un cabezazo de Gerard Martín que podía haber adelantado al Barcelona.

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Mourinho movió el banquillo en el minuto 80 con la entrada de Camavinga por Bernardo Silva, y siete minutos después el francés le ganó la carrera a Cubarsí y sirvió el balón a Mbappé, que marcó el 2-1.

En Atenas, el jugador al que el técnico reservó en el banquillo fue Fede Valverde. Le dio entrada en el minuto 67, y el uruguayo decidió el partido con un potente disparo con la derecha desde fuera del área en el minuto 92, después de que el AEK Atenas se adelantara dos veces en el marcador.

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De estas seis victorias decididas en los últimos instantes, Espí fue decisivo en tres y Valverde en una. En las otras dos, Güler y Camavinga dieron la asistencia decisiva.

Hubo otras dos noches en las que el equipo tuvo que mirar el reloj. Ante el Villarreal, Diomande marcó en el minuto 62 y, después, la expulsión de Vinícius Júnior obligó al Real Madrid a defender el 1-0 con diez jugadores.

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Ante el Inter de Milán, el Real Madrid ya ganaba 2-0 en el minuto 23, pero Carlos Augusto recortó distancias (2-1) en el minuto 76 y mantuvo abierto hasta el pitido final el estreno del equipo en la competición europea.

Ocho de las 15 victorias del equipo de José Mourinho han sido por un solo gol de diferencia.

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9 goles desde el banquillo

Los suplentes han marcado 9 de los 46 goles oficiales del Real Madrid, es decir, casi uno de cada cinco.

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Cinco de ellos llegaron en LaLiga. A los tres goles de Espí se suman el de Güler ante el Málaga, que cerró el 4-0, y el de Rüdiger en la derrota en el derbi madrileño.

En la Champions League, los suplentes suman 4 goles en 4 jornadas, uno por jugador: Espí y Endrick ante la Roma, Yan Diomande ante el Leipzig y Valverde en el campo del AEK Atenas.

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En LaLiga, solo el Alavés y el Sevilla superan al Real Madrid en goles de suplentes, con 6 cada uno.

El conjunto blanco está igualado con el Barcelona y el Villarreal, con 5 goles de sus suplentes cada uno.

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En las cinco grandes ligas europeas, el PSG y el Leipzig encabezan la lista con 9 goles cada uno.

En la Champions League, solo el Como, cuyos suplentes han marcado 5 goles, supera los cuatro tantos de los suplentes del Real Madrid. Barcelona, Arsenal y Liverpool suman dos goles cada uno de jugadores salidos del banquillo.

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Pero si se suman goles y asistencias, Mourinho está en lo más alto. Los jugadores que ha sacado desde el banquillo acumulan 4 goles y 5 asistencias en 4 partidos europeos.