El calvario de Kevin De Bruyne en el Nápoles continúa tras fallar un penalti en el último partido ante el Venezia, que privó al equipo del empate y agravó su crisis, al caer por 1-0.

La trayectoria de la estrella belga con el Nápoles ha quedado en entredicho, en medio de llamamientos a definir su situación de forma que se preserven los intereses del club.

Massimo Ugolini, periodista de "Sky Sport Italia", puso en duda el grado de compromiso de la estrella belga con su etapa en el Nápoles, y consideró que su situación necesita una aclaración rápida, incluso si ello exige tomar una decisión sobre él el próximo mes de enero.

Ugolini escribió en Sky Sport Insider, según recogió el sitio Il Napolista: "Más allá del penalti fallado, De Bruyne no da la impresión de ser alguien que crea haber tomado la decisión correcta al venir al Nápoles".

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Y añadió: "Esto es algo que debe aclararse rápidamente, incluso en enero, asumiendo todos, y en primer lugar el jugador belga, la responsabilidad de una decisión que proteja los intereses del club. No tiene sentido retener a un jugador de su valor cuando ofrece la mitad de su rendimiento".

De Bruyne participó como suplente en la derrota del Nápoles ante el Venezia por un gol a cero, el sábado, y falló un penalti que detuvo el guardameta Filip Stankovic, después de haber tenido un desencuentro con el técnico Massimiliano Allegri durante la derrota por 3-1 ante el Villarreal en la Liga de Campeones de Europa la semana pasada.

Ugolini no limitó los problemas del Nápoles al jugador belga, sino que enumeró otras causas, entre ellas "unos fichajes de verano casi inexistentes, un grupo agotado, una serie de lesiones, un amplio malestar entre los jugadores cuyos contratos se acercan a su fin, y decisiones a veces poco convincentes del entrenador", según recogió Football Italia.

También abordó la postura del presidente del club, Aurelio De Laurentiis, al decir: "El silencio del presidente aún no ha generado ruido. Quizá sea una señal de que no quieren repetir los errores de hace tres años". El Nápoles había pasado por tres entrenadores durante la temporada 2023-2024, que terminó en el décimo puesto pese a haberla iniciado como campeón de la Serie A.

El Nápoles recibe al Bodø/Glimt el martes, antes de acoger a la Roma el sábado, en dos enfrentamientos que llegan en medio de las crecientes dudas sobre el rendimiento del equipo y el futuro del entrenador Allegri.