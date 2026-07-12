El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, se mostró insatisfecho tras la victoria 2-1 sobre Noruega que les clasificó para semifinales: «Hemos tenido suerte».Jude Bellingham, autor de los dos goles, no compartió su opinión.

Inglaterra sufrió ante Noruega. Aunque Erling Braut Haaland fue controlado, los escandinavos se adelantaron con gol de Andreas Schjelderup.

Tras el polémico empate, Bellingham aprovechó un error del portero Ørjan Nyland para marcar en la prórroga. Inglaterra sufrió y, a menudo, se salvó más por suerte que por acierto.

«Hoy nos lo hemos puesto muy, muy difícil», declaró Tuchel. «El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es genial. Pero no estoy satisfecho con el rendimiento. En todos los aspectos».

«El esfuerzo estuvo, pero nos complicamos por nuestra forma de jugar: descuidos, errores tácticos, poca rapidez y falta de consistencia. Hemos tenido suerte».

«Debemos mejorar. Ahora toca celebrar y asimilarlo todo».

Sin embargo, Tuchel rechazó que la falta de mentalidad fuera el problema: «¿Mentalidad?», preguntó sorprendido.

«Pasamos de ronda solo gracias a nuestra mentalidad. ¿Seguir hablando de mentalidad? Esto es pura mentalidad. No es un problema de mentalidad».

«Se podría meter en una botella y venderla. ¿Por qué hablas de mentalidad? El problema está en la calidad de nuestro juego. Tenemos que jugar mejor», afirmó Tuchel.

Bellingham restó importancia a las palabras de su técnico. Tras el partido, la estrella del Real Madrid se limitó a comentar: «Sí, bueno, da igual».

«Ha sido un partido difícil y duro. Para todos ha sido un partido muy duro. Valoro a todos los jugadores y el esfuerzo que han demostrado».

Minutos después, en la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami, Bellingham añadió: «Quizá no sepa lo que es jugar en estas condiciones», en alusión al calor de Florida.

«Contra jugadores como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa o Alexander Sørloth… No es un equipo fácil de batir. Hemos intentado crear un ambiente positivo y debemos mantenerlo de cara a la semifinal».

«No tengo palabras para elogiar lo suficiente a los chicos. No se gana todos los partidos con un juego espectacular y mil pases. A veces hay que ganar ala fuerza, y eso es lo que hemos vuelto a hacer hoy», afirmó el sincero Bellingham.