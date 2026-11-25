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Jude Bellingham volvió a brillar en la Champions League el martes por la noche y marcó un sensacional gol de media volea que ayudó al Real Madrid a imponerse con claridad al PSV Eindhoven. Su última genialidad provocó comparaciones inmediatas con la leyenda del club Zinedine Zidane, ante las que el internacional inglés respondió con notable humildad.

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Bellingham brilla en la goleada del Real Madrid al PSV

Bellingham volvió a firmar una gran actuación el martes por la noche y marcó un gol espectacular en la contundente victoria del Madrid por 5-1 ante el PSV en la Champions League. El internacional inglés remató de media volea para culminar una jugada que puso de manifiesto su gran estado de forma.

Bellingham está a un nivel sensacional desde el inicio de la temporada y ha impulsado al Real Madrid una y otra vez. Su última actuación europea desató de inmediato el entusiasmo de los aficionados y llevó a muchos a comparar directamente al centrocampista con Zidane, un icono del club.

El inglés rechaza las halagadoras comparaciones con Zidane

Pese al creciente revuelo en torno a sus similitudes con el legendario francés, el excentrocampista del Borussia Dortmund no quiso dar pie a las comparaciones. Tras la convincente victoria, Bellingham se apresuró a marcar distancias con el icono del club ante los medios.

«¿Comparaciones con Zidane? No, eso es demasiado», dijo Bellingham, según recoge Onze Mondial. «Es un buen gol, pero no. Zidane es mucho mejor que yo, mucho más elegante. Es mi ídolo de la infancia y es mucho mejor».

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Un estilo parecido y el célebre número cinco

Aun con la modesta reacción de Bellingham, es fácil entender por qué aficionados y comentaristas encuentran similitudes entre ambos. Además de su elegancia natural con el balón, el inglés lleva el poco habitual número cinco que Zidane hizo famoso en el Madrid.

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Además, Bellingham ha sido una pieza clave del Real Madrid desde su llegada procedente del Dortmund en 2023. En este tiempo, el jugador de 23 años ha ayudado al equipo a conquistar la Champions League, la Liga, la Supercopa de la UEFA, la Supercopa de España y la Copa Intercontinental. En total, suma 53 goles y 38 asistencias en 158 partidos en distintas competiciones.

La atención se centra en el duelo contra el Deportivo Alavés

Bellingham y sus compañeros intentarán trasladar ahora su gran momento europeo a la competición nacional. El Madrid vuelve a la Liga este fin de semana con un partido contra el Deportivo Alavés.