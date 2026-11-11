Jude Bellingham, estrella del Real Madrid y de Inglaterra, habla abiertamente de sus problemas de salud mental y de su sorprendente falta de interés por el fútbol cuando era niño

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Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, ha ofrecido una reveladora mirada a su vida privada al contar que, en un principio, no tenía ningún interés en convertirse en futbolista profesional. El internacional inglés también habló del considerable desgaste mental que supone competir al más alto nivel del fútbol europeo.

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La indiferencia hacia el fútbol en la infancia

En una sorprendente revelación sobre sus primeros años, Bellingham ha admitido que no siempre le apasionó el deporte que lo ha convertido en un icono mundial. Aunque ahora es una pieza fundamental del centro del campo del Madrid, el futbolista de 23 años explicó que, de pequeño, evitaba jugar al fútbol en Stourbridge. Al parecer, el carácter físico del juego y el ambiente competitivo echaban para atrás al futuro aspirante al Balón de Oro.

«En cuanto apareció el fútbol, no me interesó. No quería que me dieran patadas ni quería dárselas a nadie; solo quería que me dejaran en paz. Empecé a interesarme cuando mi hermano quiso jugar», contó a la revista Vogue, según recoge Cadena SER. Ese interés tardío acabó llevándolo a la cantera del Birmingham City y dio inicio a un ascenso meteórico que lo condujo al Borussia Dortmund y, finalmente, al césped del Santiago Bernabéu.

Cómo gestionar la presión de la élite

Más allá de sus primeros años, el internacional inglés habló con franqueza de las exigencias psicológicas de jugar en el club más laureado del mundo. Tras una primera temporada en España en la que ayudó al Real Madrid a conquistar la Champions League y LaLiga, Bellingham admitió que las expectativas constantes empezaron a afectar seriamente a su bienestar mental. También destacó la importancia de buscar apoyo profesional para afrontar situaciones de tanta presión.

«Sentí que, por momentos, la temporada pasada me absorbió por completo y me hizo estar muy tenso y estresado. Empecé a hablar con alguien que me ayudó mucho con eso y con la forma de gestionar ese tipo de situaciones», confesó Bellingham.

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La vida lejos de los focos del Bernabéu

Pese a ser una figura destacada del fútbol, Bellingham recuerda que sigue siendo un joven que está aprendiendo a desenvolverse en la vida adulta. Cree que los aficionados suelen poner a los futbolistas en un pedestal y crear una imagen que no siempre refleja su realidad cotidiana. El centrocampista expresó su deseo de que se le vea primero como persona y después como deportista, especialmente en una época marcada por el escrutinio en las redes sociales.

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«Creo que a veces los aficionados idealizan a los jugadores y no quiero que me vean así. Prefiero que me vean primero como un ser humano», afirmó. Para ilustrar su falta de habilidades domésticas, añadió: «Me siento maduro en el campo de fútbol, pero, sinceramente, en la vida no me siento tan maduro. No sé cocinar, no sé conducir...».

Un ejemplo para la próxima generación

Aunque las tareas cotidianas puedan costarle, Bellingham es muy consciente de la influencia que tiene sobre los aficionados más jóvenes de todo el mundo. No ve esa posición como una carga, sino como una oportunidad para mostrar carácter y respeto. Ya sea representando a Inglaterra en un Mundial o disputando el Clásico, mantiene su empeño en comportarse con una corrección que va más allá de su calidad técnica con el balón.

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«Te guste o no, la próxima generación se fija en ti. Prefiero verlo como un privilegio. Siempre he dicho que, fuera del campo, quiero ser un caballero», señaló Bellingham.