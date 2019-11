Juan Salgueiro solo espera el final de su contrato con Libertad

El mediocampista uruguayo lleva varios meses sin jugar y se entrena aguardando el vencimiento de su vínculo con el club albinegro.

Juan Manuel Salgueiro dejó de ser tenido en cuenta en Libertad, por diferencias con la directiva y fue relegado a trabajar con el plantel de la Reserva.

El ex-Olimpia y Nacional de Asunción solo espera que pasen las últimas semanas del año para liberarse.

“Estoy entrenando con los chicos de la Reserva y una vez que termine el contrato veremos qué pasa”, dijo Salgueiro a la AM970 de Asunción.

Pero el volante charrúa se mostró tranquilo, pese a que no juega porque “el club cumple con todo” lo establecido en la parte económica.

“Solamente la competencia oficial no la tengo. No hubo acuerdo entre las partes y llegamos a esta situación que no es la mejor, pero ahora esperando nada más que termine el vínculo con ellos”, señaló.

Los rumores lo pusieron cerca del modesto Sportivo , que dirige su compatriota Sergio Orteman: “No me va a llamar solo por amistad. Si él cree que le puedo ser útil en su equipo puede ser, si eso pasara obviamente lo voy a analizar".

Otro club que sonó para el futuro de Salgueiro es Cerro Porteño, pero el jugador le bajó el pulgar a esa posibilidad.

“Hoy no iría si me llaman, no me siento como para jugar en Cerro Porteño. Tampoco me van a llamar, pero hoy no me siento como para ir a jugar en Cerro”, aseguró.

¿Y si el llamado es desde la vereda opuesta: Olimpia?. “Obvio a mí me gustaría volver, sé que tuve mi momento, y ahora es el momento de otro. Yo viví cosas espectaculares en Olimpia”, afirmó.

Si no juega más, podría dedicarse a la dirección técnica: “Yo hice el curso de técnico, creo que para ser técnico hay que capacitarse, hay que hablar, hay que informarse. Una vez que colguemos los botines, ahí veremos que sucede".

De momento, lo único que parece concreto en el futuro de Juan Manuel Salgueiro es su intención de seguir en el fútbol paraguayo.