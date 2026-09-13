Juan Pezzera pide disculpas a la afición del Zamalek en un comunicado oficial y anuncia su postura sobre su continuidad

El brasileño Juan Pezerra, jugador del Zamalek, dirigió un mensaje a la directiva del club y a su afición, en medio de la incertidumbre que rodea su futuro con el conjunto blanco.

Pezerra regresó a El Cairo ayer sábado para resolver su futuro con el Zamalek, después de haberse negado a incorporarse al equipo desde el inicio del periodo de preparación, por su deseo de marcharse al Shabab Al-Ahli de Dubái.

Pezerra escribió en su cuenta de Instagram: "Al club Zamalek y a su afición, viví una temporada extraordinaria con el club Zamalek y fui uno de los que contribuyó a la conquista del título de liga".

Y añadió: "Desde El Cairo, quiero presentar mis disculpas al club Zamalek y a su junta directiva, a mis compañeros de equipo uno por uno, a todo el cuerpo técnico y a la afición del Zamalek. Espero que acepten esta disculpa, y estoy completamente dispuesto a aceptar cualquier medida disciplinaria que el club pueda imponerme".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Y continuó: "En este momento importante de mi vida, no puedo ignorar los sentimientos de cariño que me mostró la afición del Zamalek y sus cánticos con mi nombre en las gradas. Ese apoyo es lo que me ayudó a dar lo mejor de mí a lo largo de toda la temporada pasada con la ayuda de mis compañeros".

Pezerra prosiguió: "Y quiero recalcar que mi relación con todos en el equipo es excelente. Además, estoy agradecido al club y a su directiva por su deseo de que continuara con el Zamalek y por sus esfuerzos para retenerme en el equipo. No obstante, he elegido marcharme porque considero que ahora tengo una gran oportunidad que quizá no se repita, y que representa un gran sueño para mí y para mi familia".

Y agregó: "Por esa razón, me aferré a mi deseo de traspasarme en esta etapa de mi carrera deportiva, después de haber dado todo lo que tenía por el Zamalek durante toda la temporada pasada, algo de lo que la afición del club fue testigo, con todo mi aprecio hacia el club y su afición".

Juan señaló: "Hoy, como jugador del club Zamalek, y llevando en mi corazón un gran aprecio por cada persona de este club, deseo que se cumplan mi voluntad y mi decisión de traspasarme a un nuevo club, conforme a las condiciones que establezca el club. Esto no significa en absoluto que vaya a olvidar algún día el papel que la afición desempeñó en mi carrera".

Concluyó: "Espero marcharme del club Zamalek con la esperanza de que mi buena relación con todos aquí se mantenga, porque de ellos no he recibido más que aprecio y un respeto profesional muy alto. Y eso es lo que hará del club Zamalek y de su brillante afición un capítulo eterno en mi carrera futbolística. Una vez más, pido disculpas a todos, y siempre guardaré con orgullo al club Zamalek y a su afición, quienes seguirán ocupando un lugar especial en mi corazón, con mi más sincero respeto y aprecio".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora