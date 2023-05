Juan Pablo Sorín, en Goal: “Los insultos a Messi son absurdos, no hacía falta terminar así”

El histórico lateral defiende a su compatriota y repasa otros temas de actualidad.

Por Adrià Campmany

Pocas personas tuvieron una conexión tan especial con el Mundial que conquistó Argentina en Qatar como Juan Pablo Sorín (Buenos Aires, 1976). Antes de pasar por clubes como la Juventus, el Barcelona, el PSG, el Villarreal o River Plate, Sorín fue uno de los integrantes del Mundial Sub-20 de 1995 que ganó la albiceleste precisamente en tierras qataríes. De hecho, aquella vivencia le llevó a producir un documental: ‘Érase una vez en Qatar’. El ex internacional atiende a "Goal" horas antes de su estreno en el Festival Táctica, que tendrá lugar en Barcelona del 4 al 7 de mayo.

-¿Qué tal fue la experiencia de producir un documental?

-Fantástica. Es el primer documental que producimos junto a mi compañera, Sol Alac. Habíamos creado podcasts, programas de televisión… Pero nunca un documental. Hay registros inéditos a través de las cámaras de nuestro fisioterapeuta, Gerardo Salorio, y nuestro kinesiólogo, Raúl Lamas. El título evoca a un cuento porque fue una historia mágica que nos cambió la vida. Buscamos trasladar la importancia de los valores en una época como el fin de la adolescencia, en la que tienes más preguntas que respuestas.

-¿Cómo viviste desde Qatar el tercer Mundial de Argentina? Debió ser especial ver a ex -compañeros coronarse como campeones del mundo.

-Sentí mucha felicidad y mucho orgullo. Messi, Scaloni, Aimar, Walter Samuel, Ayala… Son mis amigos, son gente querida. Los chicos coronaron ese esfuerzo que hicimos. Pude vivir el Mundial con mi familia y otros compañeros, fue hermoso. Merecíamos esta alegría y la recordaremos siempre. Tendremos a esos jugadores como eternos.

-¡Cómo ha cambiado la historia de Messi con Argentina!

-Es un mensaje sensacional para los más jóvenes. No rendirse pese a las críticas o a la decepción personal por no conseguir algo. No parar, no rendirse y seguir. Leo lo ha demostrado con su esfuerzo, su preparación y, por supuesto, su talento. Messi jugó su mejor Mundial. Llevó la bandera de líder en los momentos más duros y su presencia fue constante. El mundo quería que Leo fuera campeón del mundo. Era un pensamiento universal que Leo no podía retirarse sin un Mundial.

-Tú estuviste en su debut con Argentina y le dedicaste unas palabras cuando lo expulsaron a los 47 segundos.

-Fue una tarde triste para todos. Estábamos felices porque Leo iba a debutar. Era un momento histórico para el fútbol mundial y el árbitro de aquel día lo tiñó de tristeza. Quisimos abrazarlo, contenerlo. Y claro, debutas con 18 años, te pasa esto y piensas que no vas a volver. Me salió decirle: “Vas a jugar hasta que vos quieras con Argentina”. Era algo que no sabía pero tampoco sabía cuál iba a ser su techo porque era increíble lo que ya había hecho en las selecciones juveniles y lo que se veía en cada partido.

-¿Qué te parecieron los insultos de los ultras del PSG a Leo?

-Duele ver lo que está pasando en estos momentos. No sé qué pasará en las próximas horas ni qué pasará en el futuro, yo siempre le deseo lo mejor. Para él fue una situación difícil irse de Barcelona en su momento. Creo que le dio momentos extraordinarios al PSG. El sueño es la Champions League y cada eliminación ha dolido. Veo injustos los insultos, los veo absurdos. Hubiese querido que el final entre Leo y París fuese otro por el amor que tengo hacia las dos partes. No hacía falta terminar así.

-Estás muy involucrado en el fútbol femenino. ¿Cómo estás viendo su evolución y lo que está consiguiendo el Barcelona?

-Lo estoy viviendo con felicidad y comprometido con visibilizar lo que están consiguiendo las jugadoras, las técnicas y las comunicadoras. Hemos vivido una Copa América fantástica en la que Brasil ya no fue tan superior en la final. Vimos la evolución de Colombia, Argentina, Paraguay, Venezuela… El apoyo de las federaciones importa mucho. Hay que seguir avanzando. En cuanto al Barça… Es una locura. Es una inversión y un modelo a seguir. Tanto en el anterior ciclo con Lluís Cortés como ahora, el equipo sigue mostrando hambre de ganar siempre. Por suerte para el fútbol volvió Alexia, pero tienen prácticamente dos equipos. Tienes a Aitana, Mariona, Mapi, Pina… Es un equipo extraordinario.

-¿Cómo ves el futuro del fútbol argentino?

-Argentina sigue sacando jugadores. Es muy importante que la gestión de los clubes sea transparente y puedan mantenerse sin crisis como la que ahora está sufriendo, por ejemplo, Independiente. Eso determina que los clubes tengan que vender a los jugadores siendo muy jóvenes. Argentina tiene esa ‘obligación’ de sacar jugadores.

-¿Qué pensaste al ver a Nico Paz, que no nació en Argentina, llorando tras la eliminación en el Mundial Sub-20?

-Fue muy duro ese momento. Justamente en ‘Érase una vez en Qatar’ contamos muchas historias de este tipo. Para los chicos fue doloroso pero también un aprendizaje. Cada cicatriz te va marcando en tu carrera. Es una pena que nos perdamos a talentos como Vitor Roque o Garnacho en un Mundial Sub-20 porque los clubes quieren retenerlos. Es entendible, pero ojalá haya una fecha fijada en el futuro y el mundo pueda ver a esos jugadores.