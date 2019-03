Juan Pablo Ángel fue homenajeado por el Aston Villa

Como un héroe fue recibido por el el ex-delantero antioqueño Juan Pablo Ángel, en su regreso a donde marcó una época en el conjunto "villano".

La presencia de Ángel en obedeció a un homenaje que recibió este sábado en el intermedio del partido que Aston Villa le ganó 2-1 al por la jornada 39 de la English Football League Championship, segunda división del fútbol inglés.

Juan Pablo estuvo junto a Martin Laursen, calificados por el club como "dos de las estrellas más populares de clarete y azul de los últimos 20 años".

"Ángel se unió en enero de 2001 por una tarifa de transferencia entonces récord de £ 9.5 millones y llegó a marcar 62 goles en 205 apariciones. Rápido, aparentemente fuerte y también clínico en el área, se convirtió en uno de los delanteros más peligrosos en la máxima categoría, marcando algunos magníficos goles: el mejor, sin duda, su cohete de la Copa de la Liga contra el en diciembre de 2003", agregó el club sobre el colombiano quien fue acogido por la afición con cánticos y aplausos.

El artículo sigue a continuación

Como antesala, Ángel estuvo presente en un entrenamiento del equipo, donde además de compartir el técnico Dean Smith, compartió con el internacional inglés John Terry, ex-Chelsea y actual asistente técnico.

"Un placer absoluto para reunirse y tener una charla con mi héroe de niño" aseguró el volante Jack Grealish sobre la visita del artillero a través de sus redes sociales.

A great day for everyone associated with #AVFC . Pleasure to have icons @JUANPABLOANGEL and Martin Laursen back at Villa Park. 💜 #PartOfThePride pic.twitter.com/fcvz19Krjf

First time back to #VILLAPARK since I left the club back in 2007, not even in my wildest dream would’ve off expected to have such a warm welcoming reception, extremely honor and great full to have written my name in the history of this extraordinary Club @AVFCOfficial #Avfc pic.twitter.com/DxPMB0evPb