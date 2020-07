Juan Delgado acusa falta de pago en Honduras Progreso

El mediocampista de 28 años informó que su club le adeuda sueldos a varios jugadores e insta a sus compañeros a sumarse al reclamo.

El parate del fútbol está empezando a mostrar las secuelas económicas que deja la no actividad. Juan Delgado del Club Deportivo Honduras Progreso hizo saber que son muchos los futbolistas que no reciben el pago mensual en tiempo y forma y llamó a sus compañeros a que alzen la voz junto a él para que salga a la luz la gravedad del asunto.

En una entrevista a NHR, el nacido en San Manuel dijo: "Desde hace unos días nos dicen que nos van a pagar, pero ese día nunca llega. Somos varios los que no hemos recibido pago, tratamos de tomar las cosas con tranquilidad, pero llegamos a un punto que nos desespera. En lo personal me deben un sueldo y a mi hermano, Edder, dos".

El volante lamentó haber tenido que sacarlo a luz: "No me gusta hablar de esto en los medios, es mejor hacerlo de frente, pero hay cosas que no se pueden esconder, como la falta de pago. Cuesta que nos contesten los mensajes o las llamadas. Por suerte ya hablé con el presidente, me contestó y me dijo que la próxima semana nos va a resolver a todos, ojalá".

"Hay jugadores que tienen miedo de ir de frente y decir la verdad, pero es un país libre y les digo que no se llamen a silencio, tiene que exponer los problemas. Me imagino que muchos, por temor a perder el trabajo, no dicen nada" arengó a sus colegas. "A uno le hacen firmar un seguro, pero creo que eso no exite, hay muchas cosas que no están cubiertas", concluyó el mediocampista catracho.