Juan Cortés: “Que nos quiten el título no es algo que me preocupe”

El técnico restó importancia a la decisión de la FESFUT.

El técnico del 11 Deportivo, Juan Cortés Diéguez, no se mostró sorprendido con la decisión de la FESFUT de quitarle el título de campeón del torneo Clausura 2020 a su equipo, el cual solo lo tuvieron durante 40 días.



“Esto no es algo que dependa de mí. Que nos quiten el título no es algo que me preocupe en exceso. Pero sí es un daño a la imagen de jugadores y cuerpo técnico. Nosotros en ningún momento pedimos ser campeones. Pero nos nombraron campeones cuando ya ha habíamos logrado el objetivo de salvar la categoría”, indicó el entrenador íberico.



“Tampoco estaba esperando que nos fueran a entregar un trofeo, ni mucho menos una medalla. No es algo que me preocupe. Es algo que asimilo y solo toca acatar lo que diga la FESFUT. No nos queda de otra”, dijo Cortés al periódico “El Gráfico”.