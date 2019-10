Juan Carlos Portillo: “Vamos con la mentalidad de ir a sacar el resultado positivo”

El volante del Alianza FC es uno de los jugadores que tiene toda la confianza del DT.

Carlos De los Cobos se decidió por Juan Carlos Portillo, para ser uno de los volantes en los juegos ante Montserrat y Santa Lucía, ya que se destaca por su rápidez.

Sobre estos juegos en el Caribe, Portillo comentó: “Vamos con la mentalidad de ir a sacar el resultado positivo que nosotros queremos. Siempre estamos con la disposición de ir al ataque, para colaborar con el equipo. Queremos ganar los dos partidos”.

En el microciclo de la semana pasada no se estuvo convocado Portillo, ya que Alianza no lo prestó porque tenía compromiso de Liga Concacaf, además de que no era fecha FIFA. Por esa razón, Carlos De los Cobos llamó a Wilfredo Cienfuegos, quien juega en esa misma posición en el Santa Tecla y ha tenido un torneo aceptable.