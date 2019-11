Juan Carlos Osorio y sus camisetas: qué dicen, cuántas son y venta

El director técnico colombiano ha popularizado varias camisetas con llamativas frases. Goal repasa su colección.

No hay duda que Juan Carlos Osorio es un personaje único y particular en el mundo del fútbol. El reconocido entrenador, de amplia experiencia y palmarés, ha marcado diferencia desde su forma de entrenar, hasta su forma de expresarse, pasando por su famosa libreta de apuntes que usa durante los partidos.

En el último tiempo, Osorio ha agregado a su discurso varias frases célebres de escritores para analizar sean partidos, jugadores o algún tema relacionado con la pelota. También suele lucir una serie de camisetas con dichas frases, aunque también ha reconocido que hay varias se su autoría.

"Leyendo a Álex Rovira, Daniel Goleman y Víctor Küppers, el mensaje debe transmitirse verbal o visualmente. Las frases son de acuerdo a los momentos que estamos viviendo. Por eso desde el Mundial 2018 con se me ocurrieron las frases y ahí seguimos diseñándolas, unas son muy buenas y otras no tanto", dijo Osorio sobre sus prendas durante una entrevista con Mi Nacional Radio el pasado mes de Septiembre.

LAS CAMISETAS DE OSORIO: ¿QUÉ DICEN Y CUÁNTAS SON?

Durante su segunda etapa en , el técnico ha lucido frases como "Cero excusas", Get to work", "Improbable ganar si no asumimos la posibilidad de perder" y "La excelencia no se alcanza... Se persigue".

En la selección mexicana se le vieron frases como "El talento es individual, el esfuerzo de todos", "Coraje moral para jugar... Coraje físico para competir" y "Se equivoca uno, lo corregimos todos".

¡Con actitud! 👌



Juan Carlos Osorio porta una camiseta que dice: “El Talento es individual, el esfuerzo de todos”. 🇲🇽



📸| @zaritzisosa https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/6WXG0Vz5iS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 5, 2018

LAS CAMISETAS DE OSORIO: ¿ESTÁN A LA VENTA?

Sobre si ha pensado en comercializar las camisetas, Osorio indicó que "Por ahora es algo muy personal que me gusta compartir con mi familia, que me ha apoya en eso y también con mis jugadores. Esperamos compartirlas pronto con todos los hinchas".