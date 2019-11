Juan Carlos Osorio seguiría en Atlético Nacional para el 2020

Pese a la eliminación en Liga, el técnico es optimista para la próxima temporada.

Ofreciéndole "a nuestra hinchada nuestras disculpas" por "no pudimos cumplir con los objetivos que teníamos planeados", inició Juan Carlos Osorio su conferencia de prensa luego del empate a un gol ante Tolima.

"Esto es un proceso. Aquí dijimos hace cuatro meses que veníamos a hacer un proceso con Nacional. Asumo toda la responsabilidad, todo lo que me quieran decir, pero continuaré y pondré todos los esfuerzos. La respuesta es sencilla: es un equipo que promedio tiene 23 años de edad y le pesan los partidos como hoy" agregó el estratega en su explicación a la eliminación del Cuadrangular que dejó al Verde sin opción de pelear el título.

Osorio también expuso que la crisis económica, que ha afectado al club desde hace un par de años, debe representar un llamado a la reflexión y replanteamiento de varias cosas dentro del club, incluyéndose: "Nacional, como lo ha dicho el presidente, tiene que dar la triste realidad que por los malos manejos de los últimos cuatro años, está en crisis. Tenemos que empezar un proceso para el cual estoy dispuesto y quiero darle el 100% a Nacional, como se hizo del 2012 al 2015. Yo creo que sembraremos árboles que veremos crecer."

"Los invito a todos a tener paciencia, a que nosotros analizaremos todas nuestras fallas, desde la continuidad mía si así se requiere, pero Nacional debe dar un ejemplo: bajarle, hacer una pausa, mostrar humildad. Nosotros estamos en un país tercermundista, en un país para exportar jugadores. No podemos pretender y yo no tengo la capacidad de hacer magia en cuatro meses. Ahora asumo toda la responsabilidad pero estamos sembramos los árboles que veremos crecer, los de 20, los de 18, de 23 años, casos similares a Stefan Medina y Davison Sánchez."

"Mientras que todos aterricemos, yo asumo la responsabilidad. Fue un fiasco, fue un desagravio para nuestra hinchada y ofrezco mis más sinceras disculpas. Y si soy el que tengo que dar un paso al costado, no tengo ningún problema, pero Nacional hoy tiene que replantearse todo. Desde la manera como hacemos el scouting, porque no es casualidad que haya el 10%-15% de paisas jugando en el fútbol colombiano. De pronto es que la Liga está haciendo algo diferente."

"En el momento de crisis vale la pena un replanteamiento, y eso es lo que le sugiero a Nacional, incluyendo a mis colegas, a mis compañeros de trabajo y a la hinchada. Continuaré para prepararme de la mejor manera, pero yo creo que aquí estamos equivocados y Nacional tiene que aceptar que en los últimos años se ha equivocado y que acepté yo llegar venir acá a un equipo que solo trajo un refuerzo: Baldomero Perlaza. Y estoy orgulloso de él. Si quieren responsables, yo soy el único responsable. Si vamos a hablar de razones, ya es un tema de muy largo debate porque razones hay muchas y muy valederas."

Sobre la continuidad o no de algunos jugadores para el próximo año, Osorio aseguró que "El presidente tomará sus decisiones y de yo continuar, tomaré las mías y se darán cuenta de lo que yo pienso acá. Creo que el fútbol colombiano tiene que recapacitar y hacer un análisis de a lo que jugamos acá y a lo que pretendemos en nuestro fútbol."

Y reiteró que más allá de culpables por la eliminación, lo que hay que mirar son las razones: "Si la solución a que Nacional mejore es que yo salga de la institución, no hay ningún lío con eso. Esto es fútbol, de opiniones y todos tienen derecho a la suya. Si quieren responsables, yo soy; si quieren razones, las podemos debatir."

Finalmente, dejó una reflexión sobre el entorno del fútbol sudamericano en comparación con el colombiano y se mostró optimista en lo que Nacional puede llegar a ser en un año con la base de jugadores que tiene: "Nosotros vamos a meditar, vamos a pensar, vamos a tomar otro rumbo, porque con certeza en los últimos años hemos equivocado el camino. Está nómina de Nacional ni a 20 millones llega y hoy el actual campeón de Libertadores cuesta 140 millones. Lo que a mí me da a entender que nosotros necesitamos procesos. Nuestro país no cree en procesos, yo sí. Si se me da la oportunidad, continuaré con mi proceso y veremos qué pasa en un año con Nacional. Me ilusión a pensar que con jugadores como Andrés Reyes, Juan David Cabal, Andrés Perea, Daniel Muñoz, Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Neyder Moreno y Juan Pablo Ramírez, creería yo que Nacional se debe ilusionar y pensar que en un año va a tener el mejor equipo en , un equipo con presente y con futuro. Pero reitero, esto es un proceso y a nadie le prometí el título, dije que venía a trabajar humildemente y a dar lo mejor por Nacional. Este es el inicio de ese proceso. A los que tengan paciencia, excelente, extraordinario y se los agradeceré; a los que no, los respetaré, pero tengo muy claro el presente y el futuro de Nacional."