Juan Carlos Osorio ofreció disculpas, pero aclaró que no hubo agresión

El entrenador Verdolaga dio una rueda de prensa en la que se disculpó por su reacción desmedida y pidió que se aclare que él no atacó al juez.

El entrenador de no supo manejar la ira al ver que uno de sus jugadores se iba expulsado por una falta para evitar un avance de gol, situación que terminó en un incidente con el árbitro y que hoy fue aclarada por el estratega risaraldense.

"Le pido perdón a los niños y adolescentes de este país", fueron las palabras de Osorio frente a los medios que acudieron a la rueda de prensa, antes de aclarar qué fue lo que sucedió con el árbitro Jhon Hinestroza.

“Yo en ningún momento lo agredí ni física ni verbalmente, yo tenía mi mano izquierda en mi bolsillo. Está claro que él me pone un puño para alejarme de él (...) Si hay repercusiones las aceptaremos, pero que conozca toda la opinión pública que en ningún momento le pegué un puño o lo agredía a él”, aseguró el DT de Atlético Nacional.

Para finalizar aclaró el motivo por el cual perdió los estribos y pidió que los arbitrajes estén a la altura del tipo de liga que se quiere proyectar: "Me duele que un jugador de 18 años como Cabal se vea absorbido y limitado por un tercero que no está jugando el partido, de la segunda amarilla no tengo queja, pero sigo sin entender la primera".