Juan Carlos Osorio, la razón por la que Dávinson Sánchez llegó a Atlético Nacional

El defensor del Tottenham habló de cómo fue el proceso de llegada, debut y consolidación en el Verdolaga.

Desde su residencia en Londres, el joven defensor de la Selección , hoy a órdenes de José Mourinho en el , le contó a Blog Verdolaga cómo fue su llegada al , equipo donde se consolidó en el fútbol colombiano y lo catapultó a Europa.

Siendo un juvenil, Sánchez hizo parte de la escuela Pedro Sellarés, ligada al , en el Valle del Cauca. Después de un partido, Juan Carlos Osorio se le acercó para manifestarle su deseo de llevarlo al Verdolaga. Según el relato del jugador, en ese momento tanto como Independiente Santa Fe. De hecho estuvo muy cerca de firmar con el cuadro cardenal.

Sin embargo hubo un factor diferencial que lo hizo decidirse por el equipo paisa y fue precisamente la cercanía que le demostró Osorio, así como el interés por contar con él. "Decidí por la única persona que me dijo "Vení, que yo creo en vos". Decidí Nacional porque Osorio vino, se me acercó.", aseguró el central, quien dijo haber tenido el respaldo total por parte de su familia.

Llegó a Medellín solo, con escasos 17 años y a la espera de ganarse un lugar en el equipo titular. "En realidad (el debut) fue demorado. Nacional estaba en torneos internacionales, jugaba cada 3 o 4 días, yo estaba ahí pero no era que no tuviera oportunidad sino que no era mi momento", precisó sobre sus primeros partidos.

Pese a que se consolidó como defensor central, su puesto natural era volante central de primera línea. Fue en una reunión de Osorio con Felipe Merino, técnico de las inferiores, cuando decidieron que se podría reposicionar en la zaga para abrirle un lugar en el primer equipo y tener más oportunidades. En un principio Sánchez no quería jugar ahí, pero decidió tomar la chance.

Ya con Reinaldo Rueda como técnico, Davinson recibió un gran respaldo por parte de Macnelly Torres, uno de los referentes y capitanes de aquel proceso exitoso que dejó Osorio. El nacido en Caloto contó que 'Mac' convenció a Rueda de tenerlo como titular en la serie de la Superliga 2016 ante Deportivo Cali, más aún cuando Oscar Murillo recién partía hacia y Felipe Aguilar estaba lesionado. Desde ahí conformó una dupla junto a Alexis Henríquez con los que Nacional fundamentó la campaña de la .

Finalmente resaltó que Henríquez es uno de sus máximos referentes en la posición, le agradeció todo el apoyo que recibió durante el tiempo que compartieron en el Verde. También dijo haber tenido una gran relación con otros capitanes como Torres, Alexánder Mejía, Francisco Nájera y Diego Arias, con quien aún habla ocasionalmente.