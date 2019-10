Juan Carlos Osorio hace 'mea culpa' por la falta de eficacia de Atlético Nacional

El técnico se mostró molesto por el empate de Nacional ante Envigado y asumió responsabilidad.

Visiblemente molesto, sentimiento que confirmó por el tono de su voz y vehemencia en las respuestas, Juan Carlos Osorio habló luego del 1-1 ante los Naranjas en el Atanasio Girardot.

"Asumo la responsabilidad de no haber encontrado un equipo que genere oportunidades de gol cuando los equipos se encierran", inicio el técnico haciendo referencia no solo a este partido, sino también a las derrotas ante Cúcuta y Junior.

"Soy único y directo responsable. Trataré y continuaré en la búsqueda de encontrarle soluciones a nuestra falta de eficacia", apuntó.

Sobre las ausencias de Sebastián Gómez, Neyder Moreno y Patricio Cucchi, enfatizó el discurso que ha entregado en otras oportunidades: "Gómez compite y él sabe contra quién compite, igualmente Neyder. Yo considero que hay otros jugadores por encima de ellos".

De Gómez agregó que compite con Baldomero Perlaza y Brayan Rovira y en su consideración "ellos dos están por encima de él". "Estamos hablando con Sebastián y hay posibilidad que juegue como interior o como lateral para interiorizar".

Para Osorio el equipo "no caminó la cancha" y defendió a sus dirigidos: "Era un partido muy importante para nosotros. Los jugadores, como cualquier ser humano, temen a perder un gran resultado en su momento. De pronto el equipo no fue tan punzante, tan vertical como quisiéramos, pero el equipo no caminó la cancha".

"Hay que asumir responsabilidades. La falta de eficacia del equipo es única y exclusivamente mía" repitió sobre la incapacidad de Nacional para sentenciar un partido que tuvo ganado hasta el último minuto.

"Un equipo nunca está parado, está posicionado. El posicionamiento del equipo fue raro y asumo esa responsabilidad".

"Yo soy el que elijo quién juega y quién no. Yo asumo la responsabilidad por el resultado de hoy", finalizó.