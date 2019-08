Juan Carlos Osorio habló de todo y todos: Nacional, Selección Colombia, James y fútbol colombiano

El director técnico de Atlético Nacional dio una extensa y sustanciosa entrevista donde se animó a tocar varios temas del fútbol colombiano.

En una larga entrevista con Saque Largo de Win Sports, Juan Carlos Osorio se mostró abierto a responder todo tipo de preguntas y cuestionamientos en torno a su filosofía de juego, el entorno del fútbol colombiano, la Selección , por supuesto de y hasta de su vida personal.

Entre tantos conceptos, ideas y opiniones, dejó varias frases importantes y no tuvo reparos en reconocer sus equivocaciones durante su carrera. Una de ellas, ser el director técnico de y la final de la 2014, con Nacional, ante .

Esto fue lo más relevante que dijo Osorio durante la intervención en el espacio televisivo.

Atlético Nacional: Se requieren 50, mínimo, sesiones para realmente establecer principios y subprincipios de la idea de juego. Llevamos 33 sesiones y creo que el equipo muestra algunas cosas: la amplitud, el juego con los alejados, la importancia del volante central y un tema que es importante debatir, que parece ser una defensa de cuatro, pero al final es una defensa de tres funcional.

: La Copa Libertadores no es una obsesión. Cuando decidimos recomendar al profe Reinaldo (Rueda), estábamos convencidos que la próxima gran final Nacional la iba a ganar porque ya estaba acostumbrado con esos jugadores a ganar finales. La que nos enseñó a todos fue la Sudamericana contra River Plate, a partir de ahí cambió totalmente nuestra manera de defender la pelota detenida.

La rotación: La rotación no es un principio de juego, es un principio de vida donde todos los jugadores que componen una plantilla son importantes. No hablamos de suplentes o de titulares. Si mañana vamos a jugar contra un equipo que juega al fútbol elaborado, le vamos a poner un equipo, el mejor posible, para competirle por la elaboración. Si es un equipo que juega transiciones, le vamos a poner los mejores tres defensores, más rápidos, para evitar esas transiciones y decidiremos en el resto de la conformación. Pero todos son importantes y todos necesita contribuir para la campaña del equipo.

Su estilo de trabajo: Como dijo Marcelo Bielsa, la tarea de uno como entrenador es decírselos, mostrárselos el potencial que tienen y ojalá llevarlos a ese potencial. Marcelo (Bielsa) privilegia el trabajo analítico. Yo, admirándolo profundamente, privilegio la toma de decisiones. Son trabajos que llamamos 'ejercitaciones vs. ejercicios'. Lo más difícil de entrenar en cualquier ser humano, en cualquier área de la vida, es vivenciar esa presión, trabajar sobre situaciones reales y eso es lo que nosotros trabajamos.

Ninguno en el mundo del fútbol puede pretender, de hecho, no le pasa al que es el mejor equipo atacando, atacar con seis o siete (jugadores) y nunca quedar expuesto. Imposible.

Volver a Nacional: Yo esperé hasta hace dos meses que me hijo mayor tomara la decisión. Estábamos esperando la decisión de él de dónde estudiar. Pasa a una prestigiosa universidad en Medellín y empieza a estudiar medicina hace dos meses y yo inmediatamente tomo la decisión, quiero estar al lado de él, quiero apoyarlo. Fue más una decisión familiar. Más que tener la razón, yo quiero ser feliz: soy feliz en Medellín con mi hijo mayor, con mi mujer.

¿De quién es hincha?: Le tengo cariño al por el título, todos saben de mi cariño por , pero indudablemente el club al que más le debo y más arraigo tengo, es Atlético Nacional.

Dirigir en Europa: Sí claro, extraordinario. Tengo una cláusula en el contrato si llega una propuesta. Tengo dos objetivos: algún día llegar a dirigir en Europa y dirigir a nuestra Selección.

Millonarios y Medellín: Con el profe Pinto está haciendo una gran labor, con un 4-2 muy fijo. Jaramillo viene jugando muy bien, ataca muy bien con el cuatro de arriba y el lateral derecho que va muy bien al ataque. Medellín con Ricaurte hace una gran diferencia. El profe Mendoza está haciendo un gran trabajo.

Colombia: Si hay un equipo o país en el mundo del fútbol que se pueda comprar con , es Colombia. Tenemos defensores de fibra 2B, paréntesis negros; rápidos, fuertes, potentes que pueden defender a espacio abierto.

Lo que nos falta es confiar en el jugador colombiano. Lo que hay que diferenciar acá es que, para jugar al fútbol, no se juega con el lóbulo frontotemporal. Aquí no hay que saber la raíz cuadrada de 64. Aquí hay que entrenar situaciones reales de juego, situaciones análogas, ponerlas en la memoria operativa, procedimental o intrínseca, y que el día del juego, el jugador decida. El jugador colombiano tiene el mismo potencial del francés, alemán, argentino o brasilero y somos nosotros los que estamos alrededor, que tenemos que acabar con ese paradigma y decir que el jugador nuestro es el mejor que hay porque hay de todos y para todos los gustos, pero no nos podemos limitar.

James Rodríguez: En mi opinión James, si yo lo tuviera, jugaría de falso extremo por derecha como estamos jugando a veces con Jarlan o de mediapunta en una estructura 4-2-1-3, porque James tiene la posibilidad de decidir mejor con tres opciones arriba y fuera de eso, la de él, que es capaz no tanto de enganchar de cero en el uno contra uno, pero sí, ser capaz de eludir al rival con la intención del rival, no con la intención de él o con la combinación de ambas.

Teo Gutiérrez: Creo entender la razón por la que el profe Comesaña se atreve a hacer esa afirmación y hay que felicitarlo, porque a los jugadores hay que transmitirles esa confianza que uno tiene en ellos. Tradicionalmente se habla del perfil del jugador, nosotros hablamos del perfil de la posición. Más que de gusto, es más de identificar el rival contra el que jugamos, cómo rodeamos a ese '9' y cómo le sacamos el mayor provecho.

Paraguay fue un error: Yo me equivoqué. Me apresuré y me dejé mal dirigir al ir a Paraguay. Después del mundial, establecí cuál era mi objetivo y hablé con personas que mandan en el país que me prometieron cosas que al final no cumplieron.

Vida personal: Soy capaz de disfrutar 'Diez Lágrimas' de Los Hermano Lebrón, como también soy capaz de disfrutar de Pavarotti, Sinatra; y de mi hijo de Nodal o de música carrilera. También (el reggaeton) ahí con el hijo menor que tiene su privilegio por la música, me manda canciones y las disfruto. Y uno de los favoritos míos: Fonseca.