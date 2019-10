Juan Carlos Osorio, en desacuerdo con sus jugadores por el posible paro

El técnico de Atlético Nacional se refirió al posible cese de actividades y a la vocería que asumieron dos de sus capitanes al respecto.

Directo y sin rodeos se mostró Juan Carlos Osorio, en la conferencia de prensa entregada en Guarne, tras la jornada de entrenamiento que tuvo previo al juego ante del miércoles, por la penúltima fecha de la Liga Águila.

El risaraldense no se guardó nada a la hora de hablar sobre el posible paro y cese de actividades que haría Acolfutpro, ante la negativa de Dimayor y la FCF de sentarse en la mesa de diálogo para escuchar sus peticiones.

"Yo creo que el ser humano como tal en escenarios favorables da con frecuencia opiniones muy fuertes, con mucha vehemencia, con mucha determinación; cuando ya tiene que enfrentar y responsabilizarse de sus opiniones, ya la opinión no es tan firme", expresó Osorio. La semana pasada, Daniel Bocanegra manifestó que de no llegarse a un acuerdo entre la Asociación y Dimayor en la reunión que estaba pactada para el pasado lunes, habría cese de actividades a partir de la fecha 19 del campeonato, hecho que aún no se ha concretado.

Sobre las palabras de Bocanegra, y también del capitán del equipo, Alexis Henríquez, el 'Míster' opinó: "Terminamos entonces con que dos de los jugadores de Nacional sean casi lo líderes de este posible evento, y ambos jugadores, saben, lo tienen bien claro, que Nacional nunca en los últimos años les ha faltado para nada a ellos, ni a ningún jugador".

"Tengo que decir abiertamente que nuestro gran jefe, con su frustración, su tristeza, su amargura, está en todo su derecho porque es casi que increíble, que las voces más escuchadas por esta situación sean de dos jugadores a los cuales se les cumple con todas sus garantías" añadió el entrenador, sin entregar el nombre propio del 'gran jefe' al que menciona, pero que podría ser Antonio José Ardila, dueño del equipo, y a quien Osorio se ha referido con las mismas palabras en ocasiones anteriores.

Sin embargo, el timonel también habló desde la perspectiva de la otra orilla y exhortó a las partes para llegar a un acuerdo que permita el normal desarrollo de las competencias: "Ahora, me pongo del otro lado. Si los jugadores, como me lo han expresado a mí, lo hacen por solidaridad con jugadores colombianos, que no tienen las mismas garantías, que no se les cumple, que tienen a sus familias en situaciones precarias y difíciles, también lo entiendo. Hay que encontrarle a eso una solución y espero que ambas partes se sienten, lo dialoguen y por el bien del fútbol colombiano lleguen a una muy buena decisión".

A la pregunta sobre un posible malestar dentro de Nacional por la posición expresada por sus futbolistas, señalo su desacuerdo y citó su propio ejemplo sobre su regreso al club que lo catapultó al ámbito internacional: "Yo voy a hablar por mí: yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es injusto salir a hablar de nuestro club, un club que nos cumple a todos. Si yo firmé un contrato, como es el caso mío en lo personal, por mucho menos dinero que trabajar en el extranjero, es mi decisión y fue mi decisión. Y si fue por una decisión familiar, como fue la mía, también. Pero eso no me da autoridad moral para yo salir a criticar el club. Si a uno le cumplen con el contrato, uno tiene que trabaja y responde por todo".

"Yo personalmente, porque no puedo hablar por mis jefes, sí me siento inconforme con esa situación. Pero también, reitero, si en realidad, de esto de la solidaridad que están mostrando nuestros jugadores con los demás, con el gremio, va a ayudar a que los jugadores se les respete como tal, tengan un solo contrato y se les cumpla con su contrato, al final va a ser muy positivo, pero todavía no sabemos los resultados de este debate", finalizó.

Tras la fallida reunión entre Acolfutpro y Dimayor, el Ministerio de Trabajo anunció una nueva citación para el próximo 1 de noviembre. Minutos más tarde, la División Mayor publicó un tuit desmintiendo el acuerdo para asistir a dicha reunión y le pidió al viceministro Carlos Alberto Baena "no engañar al país". Tanto la reunión, como el cese de actividades, están en vilo.