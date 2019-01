Juan Carlos Osorio: "El 7-0 ante Chile me enseñó mucho y estoy agradecido"

El actual entrenador de la Selección de Paraguay recordó la dura goleada que le propinó La Roja en la Copa América Centenario cuando dirigía a México.

Ad portas de una nueva edición de la Copa América, el actual entrenador de la Selección paraguaya, Juan Carlos Osorio, recordó la dura goleada que le propinó su similar de Chile cuando dirigía al combinado de México.

En diálogo con Radio Cooperativa aseveró que el 7-0 en la Centenario -que se celebró en Estados Unidos- le sirvió para "reflexionar". De hecho, apuntó estar "agradecido" puesto que le ayudó para ganar experiencia de cara al futuro.

"El 7-0 ante Chile me enseñó mucho y estoy agradecido", dijo. "Es un partido que me marcó, un partido que me hizo reflexionar y entender que en el fútbol de alto nivel y en nuestro maravilloso deporte cualquiera le gana a cualquiera y siempre existe la posibilidad de una debacle o una victoria sonora, como fue ante Alemania o una derrota difícil de digerir como contra Chile", agregó.

Y en la misma línea, argumentó: "De las dos, como diría Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno aprende más de las derrotas, porque tiene la humildad que desconoce la victoria y la derrota es triste, melancólica, la victoria es bulliciosa".

Por otra parte, habló sobre el Grupo B que comparte con Argentina, Colombia y Qatar. El cafetero quiere darle vida al seleccionado guaraní que ha gozado de poco protagonismo y un complicado recambio generacional. El técnico de 57 años asumió el compromiso de clasificar a la Albirroja al Mundial de Qatar 2022 y devolverle su estilo de juego.

Osorio espera en la cita continental "consolidar a varios jugadores paraguayos, porque enfrentar a los mejores es un reto de alto nivel y si lo analizamos objetivamente, creería que es el grupo más difícil de los tres, es una gran oportunidad para el fútbol paraguayo de aprender".

Y remarcó al cierre: "Será un año de mucho aprendizaje y posibilidades para todas las selecciones. Con un plan de trabajo con análisis al detalle, se pueden ver el resto de las selecciones en torneos tan importantes como la Copa América y saber comportamientos defensivos y ofensivos de cada Selección para preparar las Clasificatorias".