Juan Carlos De la Cuesta habló de nuevo sobre las demandas al Atlético Nacional

El ex-presidente Verdolaga volvió a dar la cara tras conocerse el fallo en contra del club por el caso Fernando Uribe.

Atlético Nacional está viviendo sus horas más difíciles deportiva y administrativamente hablando. Lo que parece una película de terror, para un club que hace dos años era ejemplo dentro y fuera de la cancha, sigue atormentando a dirigentes e hinchas.

La demanda en contra por el caso Fernando Uribe, que obliga al club a pagarle 5 millones de dólares al Cortuluá, sigue generando dudas y cuestionamientos. La salida del jugador se produjo durante la administración comandada por Juan Carlos De la Cuesta y Víctor Marulanda, por esos sus nombres son mencionados a la hora de preguntarse qué pasó dentro del club para llegar a tal debacle financiera.

Precisamente el ex-presidente De la Cuesta habló en El Alargue de Caracol Radio para aclarar la situación: "Llama mucho la atención toda esta situación pero por respeto al debido proceso no quiero hablar sino desde mi posición personal. En mi gestión, tuvimos resultados en el punto de vista financiero deportivo y sostenibilidad económica; todo lo hicimos con transparencia con un equipo de trabajo desde la junta directiva".

Sobre el particular de Uribe, manifestó que el jugador no quiso renovar su contrato con Atlético Nacional en 2015, destacando que estaba en todo su derecho y que además ya tenía un contrato firmado con Toluca: "La renovación de Uribe no se pudo hacer porque ya tenía un contrato firmado con Toluca. No se puede obligar a un jugador a renovar. Desde el punto de vista de los clubes es difícil tener contratos por tres años. Es potestad del jugador renovar o no. Él (Uribe) hizo unos pedidos inaceptables para la institución. Nacional perdió la inversión, no recibió un peso."

También habló de las otras demandas en contra del club por los casos de Marlos Moreno, Dávinson Sánchez y Orlando Berrío: "Con las otras demandas es mas bien como de cálculo y los costos de la negociación. Hicimos el ejercicio de cuánto correspondía después de descontar la parte del jugador, del intermediario y de los impuestos que subieron. Todas los valores están en Nacional".

Aclaró que las demandas no son algo personal de los jugadores sino de los clubes que en su momento tenían porcentajes sobre los pases, además dijo sentirse tranquilo pues siempre estuvo acompañado de la Junta Directiva en las más de 100 transferencias de jugadores que se hicieron durante su gestión, recalcando su amor por Nacional, club al que se entregó en "vida y alma" durante ocho años.

En diálogo con el Súper Debate, De la Cuesta agregó que durante su administración el club también recibió demandas e interpuso algunas otras. Finalizó diciendo que ya habló con el presidente actual Juan David Pérez y está a su disposición para contribuir a la resolución del problema lo más pronto posible.

Atlético Nacional adelanta un auditoría interna para determinar qué hechos ocasionaron las demandas. Para el caso de Uribe, el club ya presentó el caso en el TAS, el cual podría tardar de 6 a 8 meses en resolverse. Mientras tanto, el club está sancionado sin poder contratar e inscribir jugadores salvo que cancele la multa con el equipo vallecaucano.