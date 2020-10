Jozy Altidore afirma que la afición del América lo amenazó

El delantero estadounidense aseguró que en 2018 sufrió ataques a través de las redes sociales.

La Concachampions 2018 es una de las ediciones más candentes que se recuerdan en ese torneo. terminó siendo el campeón derrotando al , equipo que evitó la primer final continental entre el Rebaño y las Águilas, que perdieron en semifinales contra el cuadro de la .

En el partido de ida, los de Coapa cayeron 3-1 en territorio canadiense, buscando de nueva cuenta remontar en el Estadio Azteca. El marcador terminó 1-1, pero la afición Azulcrema intentó intimidar a través de las redes sociales a una de las figuras de su rival.

Según contó Jozy Altidore para Bleacher Report, previó al partido en su cuenta de Twitter recibió mensajes muy fuertes: "Me llamaban 'negro de mi... y es algo a lo que estás acostumbrado, porque he jugado en varias partes de la Concacaf, pero realmente me preocupó las imágenes de un hombre con un arma de fuego y los mensajes que podría dispararse".

Sin embargo, las intimidaciones no quedaron en la previa. Los mensajes continuaron con el resultado finiquitado: "Nos dijeron todo tipo de cosas, 'Tú apestas' y ya sabes, ese tipo de situación. Algo a lo que ya estamos acostumbrados", aseguró para cerrar el atacante de la Selección estadounidense.