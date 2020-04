Josué Odir Flores sobre su salida de Isidro Metapán: “Me pareció raro la verdad”

Josué Odir Flores fue dado de baja por Isidro Metapán, pese a que le quedaban seis meses más de contrato con la institución, a la que retornó tras su paso por el fútbol de Guatemala, donde logró un título.

“Me pareció raro la verdad y me comunico con el profe y me confirmó que no sigo. Traté de hablar con los directivos, unos me contestaron y me dijeron que fuera a traer mi rescisión de contrato. Es un hecho que no voy a seguir”, indicó el volante.

El "Chino" no tiene ofertas en la Primera División, pero en su momento fue buscado por FAS: “Me hablaron para el torneo pasado pero ya había arreglado con Metapán. Cuando regresé ya venía con arreglo en Metapán. Ahora pues vamos a ver. Hay tiempo y veremos”.