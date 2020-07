Jostin Daly lamenta su salida de Comunicaciones

El tico reconoció que le hubiera continuado seguir en el equipo crema para el Apertura 2020.

Comunicaciones continúa dándole forma al plantel con el que espera competir en la próxima temporada de la Liga Nacional. Una de las bajas del equipo albo fue Jostin Daly, quien lamentó su salida del plantel y reconoció que le hubiese gustado continuar bajo las órdenes de Mauricio Tapia.

"Hoy concluyo mi etapa en Guatemala de la cual salgo satisfecho. Les agradezco a todos los que me brindaron su apoyo en esta etapa. Me hubiera encantado seguir vistiendo esos colores, pero por temas que están afectando al mundo me toca salir", dijo Daly al conocerse la noticia.

Además, agradeció el respaldo que recibió de parte de toda la afición crema. "Gracias a todos los aficionados por estar siempre para mí. Gracias a todos por hacer de Guatemala mi segunda casa. Nos vemos pronto, familia crema", concluyó el ahora ex futbolista de Comunicaciones.