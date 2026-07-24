Joshua Zirkzee se luce ante Carrick con un magnífico golazo en solitario con el Manchester United

El Manchester United se impuso al BK Rosenborg en un partido amistoso. En Noruega, el equipo de Michael Carrick fue muy superior y se llevó el triunfo por 0-5. Joshua Zirkzee fue la gran figura del conjunto visitante.

Shea Lacey, un jugador de la cantera que la temporada pasada también sumó minutos con el primer equipo, adelantó al Manchester United. Se internó en el área y colocó el balón en la escuadra lejana para hacer el 1-0.

No fue hasta la segunda mitad cuando el gigante inglés amplió su ventaja ante el Rosenborg. Joshua Zirkzee recortó a su marcador directo y después también al portero antes de definir para el 2-0.

Después, el Manchester United amplió aún más la diferencia por medio del joven de 19 años Jacob Daveney y de Harry Amass.

En la recta final del encuentro, Ethan Williams empujó en el segundo palo el 5-0, que acabaría siendo también el resultado definitivo.

El Manchester United todavía se enfrentará a Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Leeds United y AC Milan durante la preparación para la nueva temporada de la Premier League. El 22 de agosto arrancará el curso con un partido fuera de casa ante el Hull City.







