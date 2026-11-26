Compartir Sigue a GOAL en Google

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee ha contado cómo estaba el vestuario tras la difícil noche de Senne Lammens en la Champions League. El portero belga vivió una pesadilla en Lisboa: cometió dos errores decisivos que acabaron por privar a su equipo de la victoria ante el Sporting.

Anuncios

Los errores y la polémica con el VAR impiden la primera victoria de Pochettino

Mauricio Pochettino se quedó sin su primera victoria como entrenador del Manchester United tras un caótico empate 2-2 ante el Sporting en el Jose Alvalade. Bruno Fernandes adelantó 2-1 a los visitantes con dos goles en rápida sucesión al comienzo de la segunda parte. Antes, Lammens había parado un penalti, pero 75 segundos después se precipitó al salir de su portería y cometió otra pena máxima, que transformó Luis Suarez.

El delantero colombiano aprovechó después un centro que Lammens dejó suelto a sus pies, a falta de 10 minutos, para lograr el empate. El United también acabó indignado con el árbitro polaco Szymon Marciniak, que señaló una falta justo antes de que Amad marcara, antes del descanso. Más tarde, vio cómo se anulaba un gol de la victoria en los últimos minutos después de que el VAR considerase que Patrick Dorgu había cometido falta sobre el portero.

Zirkzee asegura que la plantilla del United apoya a Lammens

Aunque estos errores prolongan la irregular segunda temporada de Lammens en Manchester , Zirkzee explicó que sus compañeros optaron por darle espacio en el vestuario y confían en su fortaleza mental.

«Ahora mismo, simplemente le damos espacio», dijo Zirkzee. «No sé si quiere escuchar nada. Pero Senne es un gran chico. Tiene la cabeza bien amueblada».

Anuncios Anuncios

«Y todos sabemos que en el próximo partido estará a su mejor nivel. Además, no empatamos por su culpa. Yo también soy de los que se miran a sí mismos, y no marqué».

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Preguntado por la importancia de apoyar a Lammens, el delantero añadió: «Lo es todo. Este equipo es una familia, así que nadie va a sufrir solo. Los errores ocurren. Hay que pensar en el siguiente partido. Senne es un gran portero».

Frustración con el arbitraje y mentalidad de «nosotros contra el mundo»

Las decisiones arbitrales polémicas han marcado los dos primeros partidos de Pochettino al frente del equipo, después de la injusta expulsión de Leny Yoro en el minuto ocho en Anfield . Esa creciente sensación de injusticia ha reforzado en el vestuario la idea de que todos están contra ellos, aunque Zirkzee se negó a culpar por completo a los árbitros.

Anuncios

«Sí, estamos en una situación en la que es fácil sentirlo así», afirmó. «Pero, como he dicho, tenemos un vestuario en el que nos apoyamos unos a otros y acabaremos saliendo de esta. Y, si somos nosotros contra el mundo, que así sea».

«Para el equipo que somos, no deberíamos estar pendientes de lo que decida el árbitro, pero no se puede negar que hubo algunas decisiones clave que no nos favorecieron, por decirlo así».

Anuncios

«Pero, como he dicho, no deberíamos fijarnos en el árbitro. Lo único que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. Al final, creo que perdimos por pequeños detalles, pequeños errores. Pero sin duda tenemos una base sobre la que construir, sobre todo por cómo empezamos la segunda parte. Creo que podemos aprovechar eso para seguir adelante».

El duelo ante el Brentford brinda una oportunidad inmediata de reaccionar

El United vuelve ahora a la Premier League para enfrentarse al Brentford, un partido en el que Pochettino buscará de nuevo su primera victoria al frente del equipo. Evitar los despistes costosos es el reto inmediato si la plantilla quiere convertir sus mejores actuaciones en tres puntos.

Anuncios

Repetir la intensidad que propició los dos goles de Fernandes tras el descanso en Lisboa será fundamental para que el United estabilice su temporada y deje atrás la frustración de los dos últimos partidos.