Joshua Zirkzee evita la mayor derrota de la historia del Manchester United en la Champions League

El Como se resarció de manera espectacular de la derrota de la semana pasada ante el Feyenoord. En casa, y de la mano de Nico Paz, humilló al Manchester United: 4-1. Matthijs de Ligt reapareció con el United tras 11 meses de baja por lesión.

Hasta poco antes del inicio, aún había dudas sobre si el partido en el norte de Italia podría disputarse. Las intensas lluvias complicaron las condiciones, pero durante el calentamiento quedó claro que se podría comenzar a las 18:45 horas.

La primera gran ocasión fue para el United, que debió adelantarse por medio de Diogo Dalot. El portugués, con algo de fortuna, se encontró el balón a tiro de su pierna izquierda, pero le faltó precisión en la definición. Lo pagó caro: un minuto después, el Como abrió el marcador.

Nico Paz recibió el balón dentro del área, se lo acomodó para la zurda y lo colocó de manera brillante en el palo largo: 1-0. Senne Lammens no pudo hacer nada y dirigió una mirada de reproche a Harry Maguire, que había dejado demasiado espacio a Paz tan cerca de la portería.

En el resto de la primera parte, el Como fue dueño y señor del partido. El United no tuvo nada que decir y no podía quejarse de marcharse al vestuario con una desventaja mínima. Michael Carrick movió el banquillo y dio entrada a Carlos Baleba y Amad Diallo, pero en la segunda mitad las cosas fueron de mal en peor para el United.

El 2-0 llegó enseguida. Paz filtró un pase al desmarque de Anastasios Douvikas, que dejó atrás a De Ligt con una facilidad pasmosa. Después, el delantero definió con contundencia. Cuando Paz marcó el 3-0 antes de cumplirse la hora de juego, tras un error garrafal de Baleba, la humillación del United ya era total.

Y el marcador no se quedó en 3-0. También en el tramo final, el Como superó por completo al United con su juego de pases, y el 4-0 de Jacobo Ramón fue la consecuencia inevitable. Ese resultado habría igualado la mayor derrota del United en la Champions League, después de que cayera por 4-0 ante el FC Barcelona de Romário y Hristo Stoichkov en la temporada 1994/95. Sin embargo, Joshua Zirkzee lo evitó en el último momento al marcar el 4-1 en el tiempo añadido.