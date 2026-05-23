El centrocampista del Sparta Joshua Kitolano no fichó por el Feyenoord este invierno, según declaró a Voetbal International. Ahora, tras cuatro temporadas, deja el club holandés con la carta de libertad. Está listo para nuevos retos.

Llegó en 2022 procedente del Odds BK noruego por unos 600 000 euros y se convirtió en una pieza clave de la plantilla.

En 126 partidos con el conjunto de Róterdam marcó catorce goles y dio nueve asistencias; este curso ha anotado cinco, dos en el derbi a domicilio ante el Feyenoord.

Marcharse gratis, igual que el delantero Tobias Lauritsen, le duele. «Me entristece. Quería devolver algo al Sparta; siempre fue mi plan», afirma.

«He podido devolver algo con buenos partidos, con la victoria en casa del Feyenoord como punto álgido, pero me duele no haberles dado también dinero».

Pudo marcharse este invierno al Feyenoord, que ya le quiso fichar cuando jugaba en el Odds BK, pero el traspaso no se concretó en ninguna de las dos ocasiones. «El verano pasado habría sido un buen momento para un traspaso, y en invierno también podría haber sido posible con el Feyenoord. Pero no fue así. Siempre he tenido mala suerte con el momento: muchas lesiones en los periodos de fichajes», confiesa.

Hay interés. Según Mounir Boualin, el Bodø/Glimt lo propuso esta semana como candidato firme. «Hay mucho interés de varios clubes», reconoce. «Pero me repito: eso siempre ha sido así y me frustraba que no se concretara nada. Primero debe haber un club que realmente lo quiera; eso es ahora lo más importante para mí».