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Kimmich protagoniza una grave acción antideportiva contra el delantero del Hamburgo Alexander Rössing-Lelesiit y es expulsado con razón.

Corría el minuto 44 del partido de la Bundesliga entre el Hamburgo y el Bayern de Múnich cuando Kimmich y Rössing-Lelesiit se encararon en campo del Bayern. El jugador del Hamburgo, de 19 años, empujó al experimentado futbolista del Bayern, que respondió agarrándole del pelo y tirándolo bruscamente al suelo.

El árbitro Bastian Dankert no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Kimmich por esta clara agresión.

El partido de la 11.ª jornada de la Bundesliga iba entonces 0-0. Fue la tercera expulsión de la carrera profesional de Kimmich. El jugador, de 31 años, había visto una doble amarilla en la temporada 2022/23 y una roja directa en la siguiente.