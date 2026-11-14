Joshua Kimmich da un golpe sobre la mesa con la selección alemana ante Serbia

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Gracias a una actuación convincente durante buena parte del partido contra Serbia, la selección alemana mantiene vivas sus opciones de alcanzar los cuartos de final de la Nations League. En la victoria por 3-1 (2-0) en Belgrado, un debutante acapara el protagonismo y podría aportar en el futuro a Alemania una cualidad que llevaba años echando en falta.

Además, el capitán Joshua Kimmich regresa al once inicial y demuestra que el engranaje del centro del campo también funciona de maravilla con él al mando. Mientras tanto, la situación podría complicarse para un fichaje de verano del Bayern de Múnich. Estas son las conclusiones del viernes por la noche.

Selección alemana: Brajan Gruda deslumbra en su esperado debut

Ya en su presentación como nuevo seleccionador alemán a finales del verano, Jürgen Klopp dejó entrever que el juego por las bandas volvería a cobrar protagonismo bajo su dirección. Mientras que su predecesor, Julian Nagelsmann, a menudo alineaba a un solo extremo nominal, como Leroy Sane o Jamie Leweling, y prefería aprovechar los espacios interiores con la creativa pareja formada por Jamal Musiala y Florian Wirtz, Klopp dejó claro enseguida que tomaría otro camino en su planteamiento ofensivo.

«Cualquier equipo puede cerrar los espacios; los creadores de juego de hoy juegan en las bandas», afirmó entonces Klopp. Con ello ofreció un diagnóstico bastante acertado de por qué el ataque de la selección alemana se había atascado tantas veces en los últimos años y parecía previsible para sus rivales. Sobre todo ante adversarios que se replegaban, como quedó patente, por ejemplo, en la eliminación mundialista frente a Paraguay, la selección alemana encontraba dificultades una y otra vez. Sencillamente, le faltaban velocidad y recursos en el uno contra uno para convertir en resultados tangibles la creatividad que sí tenía en el centro.

Anuncios Anuncios

Así, en los cuatro primeros partidos con Klopp, varios candidatos tuvieron la oportunidad de probarse en las bandas de ataque. Durante el parón de selecciones de principios de octubre, el seleccionador alineó a cinco jugadores distintos: Lennart Karl, del Bayern de Múnich; Said El Mala, del Colonia; Derry Scherhant, del Friburgo; Kevin Schade, del Brentford, y Karim Adeyemi, del Barcelona. Todos mostraron cosas buenas, aunque ninguno terminó de convencer por completo.

Related Topics

Ante Serbia llegó el esperado debut de Brajan Gruda con la camiseta de la selección alemana. Klopp ya había convocado al jugador del Leipzig para su primera lista, pero una distensión muscular abdominal frustró los planes a última hora. El seleccionador había subrayado en repetidas ocasiones que Gruda, un «futbolista de la calle», ocupaba un lugar importante en sus planes y que llevaba varios años en los primeros puestos de su lista de seguimiento. «Es un jugador al que le encanta encarar y que aún no ha explotado todo su potencial. Tampoco tiene por qué hacerlo a su edad, pero ha dado muchas señales positivas», afirmó Klopp.

Rodeado de grandes expectativas, el jugador de 22 años lo demostró de forma contundente el viernes por la noche. Gruda se integró una y otra vez en el juego combinativo de la selección alemana, trató de aprovechar su velocidad para lanzar ataques rápidos y buscó el uno contra uno frente al lateral izquierdo serbio Petar Sukacev, por momentos completamente desbordado. Ya en la primera parte, uno de esos regates en velocidad podría haberle dado una asistencia si Kai Havertz no hubiera enviado lamentablemente fuera su cabezazo tras un centro preciso de Gruda.

Anuncios

Después del descanso, el jugador del Leipzig coronó su actuación con una gran jugada individual de más de 50 metros, que culminó desde el borde del área con un remate tan vistoso como seco e imparable. Según el portal estadístico OPTA, Gruda completó nueve de sus 14 regates ante Serbia, una cifra que solo se había alcanzado una vez con la camiseta alemana en los últimos diez años. Fue Jamal Musiala en el Mundial de 2022: entonces, la estrella del Bayern completó nada menos que 13 regates.

Tras el pitido final, Klopp elogió ampliamente el primer partido de Gruda con la selección absoluta. El seleccionador consideró que el atacante había firmado una actuación «increíble». En cambio, solo le quedó compadecerse del desbordado Sukacev: «¡El lateral izquierdo es un pobre hombre!».

Getty Images

Anuncios

Selección alemana: el nuevo centro del campo también funciona con Joshua Kimmich

Al menos en los dos partidos anteriores, la selección alemana no pareció echar demasiado de menos a Joshua Kimmich. Después de que el seleccionador Jürgen Klopp no convocara al capitán ni para la ida contra Serbia ni para la vuelta contra Grecia, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof y Florian Wirtz formaron el trío del centro del campo en ambos encuentros.

Y los tres rindieron bien en líneas generales. Pavlovic, en el papel de Kimmich como mediocentro defensivo, y Bischof (en apenas su segundo partido como internacional) y Wirtz, en los espacios interiores, se entendieron de maravilla. De hecho, el 1-0 de Bischof en la ida contra los serbios nació de una combinación entre los tres (con la colaboración del poste). Después, Wirtz marcó el 2-0.

Anuncios

«Los tres nos entendimos bien», dijo Bischof. Wirtz aseguró que se había «divertido muchísimo» jugando con Bischof. «Se mueve con mucha inteligencia entre los espacios y tiene muy buen manejo del balón». Por su parte, el portero Jonas Urbig consideró «que la conexión entre Pavlo y Tom funcionó de maravilla. Dirigieron muy bien el juego».

Kimmich, mientras tanto, estaba condenado a mirar desde fuera y no solo tuvo que ver cómo sus dos compañeros del Bayern y Wirtz dejaban su huella en el juego de la selección alemana, sino también cómo, poco después, ciertos expertos volvían a salir de sus escondites para cuestionar la influencia del jugador de 31 años en el juego de la selección alemana.

Anuncios

Una circunstancia que Klopp también criticó claramente antes del partido de vuelta contra los serbios. «No es tan fácil alegrarse por la actuación de dos jugadores jóvenes (Pavlovic y Bischof; nota de la redacción), con razón, porque lo hicieron bien, si luego se construye a partir de eso la historia de: “¿Y qué significa eso para Kimmich?”», explicó el seleccionador, antes de subrayar: «¡Nada! Porque Jo Kimmich es un jugador extraordinario. ¡No significa nada!».

Y quién lo iba a decir: el viernes por la noche, en Belgrado, el jugador del Bayern de Múnich mostró la calidad que tiene y lo importante que aún puede ser para la selección alemana en el futuro. No solo acumuló, como de costumbre, más contactos con el balón y dio más pases que cualquier otro futbolista que participó en el encuentro. En su regreso volvió también a erigirse de inmediato en el eje del juego de la selección alemana, por el que pasaron casi todos los ataques peligrosos. En pocas palabras: el centro del campo parece funcionar bastante bien también con el capitán.

Getty Images

Anuncios

Selección alemana: la lucha por el puesto de lateral izquierdo está completamente abierta

Mientras que Jürgen Klopp parece haberse decidido por Phillip Treu como nuevo titular en el lateral derecho de la defensa de cuatro —al fin y al cabo, el jugador del Friburgo fue titular en cuatro de los cinco partidos de la Nations League y cumplió con solidez—, la disputa por el puesto de lateral izquierdo está más abierta que nunca.

En teoría, el seleccionador dispone de tres opciones. Al principio, Nathaniel Brown parecía tener claramente las mejores posibilidades, quizá también por su fichaje estival por el Bayern de Múnich procedente del Eintracht Frankfurt. En cualquier caso, David Raum (RB Leipzig) y Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) tuvieron que esperar su turno en los dos primeros partidos contra Países Bajos y Grecia. Brown fue el elegido.

Anuncios

Desde entonces, sin embargo, la situación parece haber cambiado claramente a favor del jugador del Stuttgart. Ante Serbia, Mittelstädt formó parte del once inicial por segundo partido consecutivo y, también por segunda vez seguida, el futbolista de 29 años jugó realmente bien. Después de haber dado la asistencia a Florian Wirtz en el partido de ida contra Serbia, Mittelstädt volvió a destacar el viernes.

Justo antes del 1-0, forzó un saque de esquina con una decidida incursión y, apenas unos instantes después, él mismo envió el balón al área. Allí encontró a Kai Havertz, cuyo cabezazo, más bien poco ajustado, llegó a Srdan Babic, de Serbia, quien lo desvió hacia su propia portería de forma imparable. En general, Mittelstädt participó en muchos buenos ataques de la selección alemana, generó peligro una y otra vez con centros al área rival y, además, no dio facilidades atrás.

Anuncios

Al menos por ahora, el jugador del Stuttgart parece haberse hecho con el puesto de lateral izquierdo en la defensa de cuatro. Si Mittelstädt sigue ofreciendo actuaciones tan buenas de forma constante, a Klopp le costará encontrar argumentos para devolver la titularidad a Brown o Raum.

IMAGO

Selección alemana: clasificación actual de la Nations League