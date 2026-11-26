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Joshua Kimmich ha arremetido contra los dirigentes del Bayern de Múnich por sus comentarios públicos sobre la salud y la situación contractual de Jamal Musiala. Tras una difícil noche de Liga de Campeones para el club alemán, el centrocampista calificó la actuación de sus responsables de «impropia del Bayern».

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Kimmich defiende a Musiala tras la derrota ante el Lille

Después de la derrota del Bayern de Múnich por 2-1 en Liga de Campeones a domicilio ante el Lille, Kimmich no se mordió la lengua al valorar el trato que la directiva del club ha dispensado a Musiala. El centrocampista de 31 años, que ejerció de capitán en ausencia de Manuel Neuer, expresó su incredulidad ante el debate público sobre la salud y la situación económica de su joven compañero. A Kimmich le molestaron especialmente los comentarios de la directiva sobre los problemas de salud neurológica de Musiala.

El veterano centrocampista insinuó que estas declaraciones públicas comprometían los valores tradicionales del club. «Lo que no entiendo es la forma en que se comunica esto públicamente . ¡Eso no debe ocurrir nunca! Que se haga a costa de un jugador. Por supuesto, el club siempre está por encima y es más grande que el jugador, pero no está por encima de la persona. ¡Eso es absolutamente inaceptable e impropio del Bayern!», declaró, según recoge BILD.

El centrocampista tacha de «incomprensible» lo ocurrido en el Bayern

Kimmich no ocultó su disgusto y admitió que lo sucedido recientemente contrasta con el firme apoyo que él mismo ha recibido en el Bayern. Después de elogiar en repetidas ocasiones la cultura particular del club al hablar de su propia situación, el centrocampista dejó claro que este episodio supone, a su juicio, un marcado alejamiento de todo lo que el Bayern afirma representar.

«Especialmente en esta etapa, en la que también he insistido a menudo en que el club es muy, muy especial, como también lo ha sido ahora en mi situación, uno sentía: vale, este ‘Mia san mia’ se lleva a la práctica . Lo que ha pasado ahora, por supuesto, no debe ocurrir de esta manera y me resulta completamente, completamente incomprensible», añadió el internacional alemán.

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Críticas públicas sobre la salud y el salario del jugador

La tensión tiene su origen en los comentarios de altos cargos como Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen. Durante las dos últimas semanas, los tres han cuestionado públicamente si Musiala podría recuperar su nivel de clase mundial tras una enfermedad neurológica y el tratamiento farmacológico posterior. Rummenigge llegó incluso a sugerir que el club tendría que hablar de una reducción salarial si el jugador de 23 años no recuperaba su nivel anterior.

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Kimmich cree que, aunque las críticas por el rendimiento forman parte del fútbol profesional, las cuestiones médicas y personales deben tratarse estrictamente a puerta cerrada. «Creo que, cuando se trata del rendimiento de los jugadores, siempre se nos puede criticar. Es completamente legítimo y también tenemos que aceptarlo. Forma parte de este mundo. Pero allí se trataba de un problema diferente y eso es algo que, creo, debería aclararse internamente, sentados a una mesa, y no intentar aclararlo públicamente. Sobre todo en un club como el Bayern de Múnich, que se identifica con la idea de ser una familia y de mantenerse unido. Especialmente en este momento, eso me sorprendió mucho», explicó.

Apoyo incondicional a la joven estrella

Pese al ruido externo, Kimmich confía en que Musiala esté al margen de buena parte de la polémica y siga trabajando con empeño para superar sus recientes problemas físicos, entre ellos una fractura de peroné y desgarros musculares. Kimmich señaló que el joven atacante sigue disfrutando del fútbol pese a la enorme presión que los dirigentes del club han ejercido sobre él durante su recuperación.

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Para cerrar su defensa de Musiala, el capitán de la selección alemana dejó claro que la plantilla está unida en torno a él. «¡Jamal cuenta con nuestro apoyo al cien por cien! Y estoy convencido de que también cuenta con el apoyo del club, aunque alguno haya expresado algo distinto al respecto. Espero que Jamal sienta que todos estamos con él al cien por cien, tanto el equipo como los dirigentes y el club», concluyó Kimmich.