Josep Vives, portavoz del Barcelona: "Valdés no salió por la puerta de atrás"

"Los últimos mitos han salido muy bien. Siempre hubo un recuerdo fantástico, por ejemplo el de Iniesta, Xavi o Puyol, que son de la misma generación".

Desde hace ya varias horas, Víctor Valdés no es más el entrenador del Juvenil A del . La discusión que el ex portero mantuvo con el responsable del fútbol base barcelonista, Patrick Kluivert, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la junta directiva, que despidió al técnico apenas ochenta días después de haberle contratado . Este martes, el portavoz del conjunto catalán, Josep Vives, se refirió en rueda de prensa a la salida del ex internacional español.

"Es una decisión técnica y no es competencia de ningún portavoz. El club siempre intenta que las personas, no solo los referentes, salgan de la mejor manera posible. Discrepamos con el tema de que Valdés haya salido por la puerta de atrás", empezó diciendo Vives, quien agregó: "O tenemos poca memoria, o no queremos recordar. Los últimos mitos han salido muy bien. Siempre ha habido un recuerdo fantástico, por ejemplo el de Iniesta. O Xavi o Puyol, que son de la misma generación de Valdés y han salido de una manera magnífica. En cuanto a las interioridades que hay con una persona, no lo voy a comentar desde esta tribuna. Forma parte de la vida interna del club".

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Además, Vives dijo que "siempre duele cuando una persona abandona el club, y más con la historia de Víctor. El club quería que funcionara bien y que su etapa fuera larga y exitosa. Hay un disgusto e institucional" (...) "No me gusta nunca hablar de fracaso. Cuando uno se cae tiene que levantarse de nuevo y aprender de la caída. Hablar de fracaso, no me gusta. Me gusta mirar la vida en positivo y ver que podemos hacer para mejorar. Se ha tomado una decisión, pero a partir de ahí hablar de fracaso es exagerado. Cuando las cosas no acaban de encajar se toman decisiones".

El artículo sigue a continuación

"No comentaré los procesos internos del club. Haríamos un mal servicio al club y a las personas. Ha habido conversaciones y contactos. No tenemos que explicar cómo se celebran estas reuniones", dijo consultado sobre el futuro de Valdés.

Sobre si Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, no le cogió el teléfono a Víctor Valdés, Vives señaló: "No me consta. No voy a entrar a valorar esa cuestión".

"Las consideraciones técnicas no solo dependen de los resultados deportivos. Hay otros motivos que no están ligados a los resultados. No entro a los detalles de los motivos porque es algo interno. Tiene que formar parte de la confidencialidad", finalizó.