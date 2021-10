Josep Maria Bartomeu: "El Barcelona no está en una situación fallida, insolvente o a punto de cerrar"

"El club tiene activos para sobrellevar la situación económica, que no es tan grave como parece ser", dice el expresidente azulgrana a Sport.

Josep Maria Bartomeu , expresidente del FC Barcelona, ha concedido una entrevista al diario Sport en la que asegura que el club catalán "no está en una situación fallida, insolvente o a punto de cerrar". "Tiene activos para sobrellevar la situación económica. Esta situación no es por una mala gestión sino por el efecto de la pandemia", afirma.

Las declaraciones completas se podrán leer en el diario de papel de Sport de este viernes, pero el sitio web del periódico adelanta algunas de las frases más importantes que ha dicho Bartomeu en la entrevista.

"Este mes de octubre ha hecho un año que dimitimos como Junta Directiva. Y aunque nos gustaría ser más anónimos, hemos hecho un comunicado porque aparecen cosas que hacen referencia a nosotros que no nos parecen del todo acertadas" , asegura el ex directivo azulgrana.

Y agrega: "Respecto al comunicado que hicimos este miércoles , lo que pretendemos no es poner en duda el cierre económico de la temporada 20-21, porque cada junta hace su cierre como cree más conveniente, pero sí queríamos hacer hincapié en el impacto que ha supuesto el COVID. No esta temporada, porque ya empezó en marzo de 2020, cuando los ingresos cayeron en picado, súbitamente, de un día para otro, y a partir de ahí el club deja de ingresar el dinero suficiente para seguir pagando salarios e incluso proveedores. Lo que queremos explicar al socio es que la situación no es tan grave como parece ser que se dice desde el club, sino que es una situación provocada por la COVID".

"Lo que hemos hecho ha sido unos cálculos para ver cuál hubiera sido el resultado del ejercicio tomando como referencia el año 2019, un año sin COVID. Y es cuando aparece que pasados de esos 555 millones de euros de pérdidas que anuncia la actual Junta, que son correctos, porque provisionan unos posibles litigios, deprecian jugadores, hay unas pérdidas de gestión, por supuesto, pero en el caso de que no hubiera habido COVID hemos hecho un cálculo de cual hubiera sido su relación (sobre el cierre económico). Lo que hemos hecho ha sido eliminar las provisiones y las depreciaciones porque ha sido una decisión tomada libremente por la actual junta. El efecto COVID ha sido de 225 millones de euros. La pérdida de ingresos, menos la deducción de ahorro en gastos. Por eso, con todo restado, obtenemos que la pérdida fiscal hubiera sido de 50 millones de euros" , asevera Bartomeu.