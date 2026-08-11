Según informaciones coincidentes de The Athletic y de AS, el nuevo entrenador del conjunto blanco quiere contar con la joya brasileña la próxima temporada. Por ello, Endrick ya no debería salir de los blancos en la actual ventana de fichajes.





Mourinho habría tomado la decisión junto con los responsables del club y con el propio jugador. Según esta información, el joven de 20 años debería quedarse al menos hasta el final de la primera vuelta, antes de que las partes vuelvan a sentarse en enero para hablar sobre los siguientes pasos.

Hasta hace poco se había especulado con la posibilidad de que Endrick, debido a la gran competencia en el ataque del conjunto blanco con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y compañía, así como a las escasas opciones de tener minutos con regularidad, fuera cedido de nuevo a otro club.

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¿Cómo han sido recientemente las actuaciones de Endrick?

En la segunda vuelta de la pasada temporada, el brasileño recaló en el club de la Ligue 1 Olympique de Lyon, donde tuvo continuidad y supo convencer con buenas actuaciones. En un total de 21 partidos, aportó ocho goles y ocho asistencias. Sus grandes prestaciones incluso le valieron un puesto en la convocatoria de Brasil para el Mundial.

También en la actual pretemporada Endrick ha convencido hasta ahora. En el empate 2-2 en el amistoso contra la AC Florencia hace algo menos de semana y media, marcó el tempranero 1-0 para los blancos.

El contrato de Endrick con el Real Madrid está firmado hasta 2030. Hasta ahora, ha disputado 40 partidos oficiales con el conjunto madrileño, en los que ha logrado siete goles y una asistencia. En el Mundial, que para Brasil terminó ya en octavos de final con la derrota por 1-2 ante Noruega, el seleccionador Carlo Ancelotti le dio entrada desde el banquillo en cuatro ocasiones. Endrick no logró marcar.