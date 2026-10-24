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Jose Mourinho se ha tomado a broma las insinuaciones de que la barba que se ha dejado crecer recientemente es el secreto de la racha impecable del Real Madrid. El técnico portugués afronta una gran prueba este fin de semana, cuando su equipo visite el Camp Nou para disputar un Clásico en el que hay mucho en juego.

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La transformación del Real Madrid

El panorama en el Santiago Bernabéu era mucho más sombrío hace poco más de un mes. El 20 de septiembre, el Madrid sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante el Atlético en el derbi de la capital. El resultado lo dejó en la cuarta posición, a seis puntos de su eterno rival, el Barcelona. Fue un periodo de intenso escrutinio para Mourinho, cuya visible frustración reflejaba las dificultades del equipo en la competición nacional tras un tropiezo anterior ante el Real Betis.

Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente en las semanas transcurridas desde aquella decepción en el derbi. El Madrid ha encadenado una racha de victorias excepcional tanto en LaLiga como en la Champions League. Este cambio táctico y mental ha coincidido con un cambio en el aspecto físico de Mourinho, que ha decidido dejarse barba durante este periodo de éxitos, lo que ha dado pie a bromas sobre su nueva rutina.

Mourinho niega que sea por superstición

En una reciente rueda de prensa, le preguntaron directamente si su barba se había convertido en un amuleto de la suerte durante esta racha de cuatro victorias consecutivas. «Lleva un mes con barba y lo ha ganado todo. ¿Es superstición?», le preguntaron. La pregunta provocó una reacción inmediata y divertida del exentrenador del Chelsea y del Inter.

Mourinho descartó enseguida que sus hábitos de cuidado personal tuvieran relación con los resultados del equipo sobre el terreno de juego. «En absoluto», respondió con una sonrisa, según informó Sky Sport Italia. «¿Tan mal me queda? ¿Debería afeitármela? Pero soy uno de los pocos en el mundo del fútbol que no es supersticioso».

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El impulso de octubre

Pese a sus desmentidos, a quienes buscan patrones les cuesta pasar por alto los resultados de octubre. Según señaló Sky Sport Italia, la racha comenzó con una trabajada victoria por 1-0 ante el Villarreal gracias a un gol de Yan Diomande. Después llegó una emocionante remontada por 4-3 contra la Roma en la Champions League, en la que los goles de Endrick y Antonio Rudiger dieron la vuelta al partido en los últimos minutos.

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La contundencia del Madrid continuó con un 4-1 ante el Sevilla en LaLiga. Kylian Mbappe fue el protagonista de aquel encuentro con dos goles que aseguraron que los tres puntos se quedaran en la capital. El equipo mantuvo la dinámica en su siguiente compromiso europeo ante el RB Leipzig, que terminó con otra contundente victoria por 4-1 gracias a los goles de Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe y Diomande. Esta serie de resultados ha devuelto la confianza a la plantilla en un momento decisivo de la temporada. El equipo de Mourinho parece haber encontrado el equilibrio que le faltó durante las primeras semanas, antes de afrontar la prueba más importante hasta ahora para demostrar su nivel.

La prueba definitiva en el Camp Nou

El próximo Clásico en el Camp Nou supone un desafío singular para Mourinho y su barba. El Barcelona llega al encuentro con un pleno de victorias en la competición nacional: siete triunfos en siete partidos de LaLiga hasta la fecha. Sin embargo, el conjunto catalán viene de sufrir su primera derrota de la temporada ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, lo que podría ofrecer una oportunidad al equipo visitante en el plano psicológico.

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El Madrid sigue a seis puntos en la clasificación, por lo que este encuentro es vital si quiere recortar distancias con el líder. Además, disputará el partido sin Vinicius Junior, que cumple una sanción de cuatro encuentros.