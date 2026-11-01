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Yosua Arya
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Jose Mourinho se pronuncia sobre los rumores de salida de Trent Alexander-Arnold mientras el jugador del Real Madrid apenas tiene minutos

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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha descartado las especulaciones sobre una posible salida de Trent Alexander-Arnold del club por falta de minutos. El técnico portugués insiste en que el internacional inglés sigue siendo una pieza clave de su plantilla pese a la fuerte competencia por un puesto.

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Mourinho descarta los rumores de traspaso

Mourinho ha restado importancia a los rumores que apuntan a que Alexander-Arnold podría pedir un traspaso para marcharse del Santiago Bernabéu. Al defensa inglés le ha costado tener minutos con regularidad, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro a largo plazo.

Mourinho optó recientemente por situar al centrocampista Federico Valverde en el lateral derecho. Este cambio táctico relegó tanto a Alexander-Arnold como al también lateral Denzel Dumfries. Sin embargo, el técnico portugués insiste en que tiene la situación bajo control. Confía en que ninguno de los dos jugadores pedirá salir de la capital española.

Las decisiones tácticas, por encima de los sentimientos individuales

Para Mourinho fue difícil dejar fuera a dos laterales reconocidos en favor de Valverde. El entrenador admitió abiertamente su frustración por tener que prescindir de jugadores de talento en su once inicial.

«Para empezar, me duele», explicó Mourinho ante la prensa. «No me gusta hacer sentir mal a los jugadores; prefiero que se sientan bien. Cuando confeccionas una plantilla con dos jugadores por puesto y acabas poniendo a un tercero, no es algo que me guste.

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»Pero hay cosas más importantes que esos sentimientos, cosas que importan más para el equipo en un momento dado. Sentí que necesitábamos cambiar el centro del campo y poner a Fede en esa posición. Fue una decisión tomada por el equipo, no en función de jugadores concretos».

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Los jugadores aceptan la decisión del entrenador

Pese a la evidente decepción de no salir de inicio, tanto Alexander-Arnold como Dumfries han reaccionado con profesionalidad. Mourinho reveló que habló con ambos para explicarles sus motivos tácticos.

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«Trent y Dumfries aceptaron bien mis explicaciones», continuó. «Entendieron que esta elección se hizo por el bien del colectivo y no iba dirigida contra nadie. Contra el Barcelona, las circunstancias hicieron que jugara Dumfries y Trent también disputó unos minutos».

Valverde descansará en el próximo partido

El apretado calendario hace inevitable que el Real Madrid rote a sus jugadores, y pronto surgirán oportunidades. Mourinho confirmó que Valverde no estará en el once inicial en el próximo partido contra el Racing Santander, lo que abre la puerta a que Alexander-Arnold o Dumfries ocupen su puesto.

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«Mañana, Valverde no será titular. Lo será uno de los otros dos», afirmó el entrenador.