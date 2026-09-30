Según un informe de Sport Bild, cada vez parece más claro que será difícil que el internacional inglés continúe en el club de la Bundesliga el próximo verano.

La principal razón es el gran interés internacional por el jugador de 23 años. Al parecer, también el Real Madrid se ha sumado ya a la puja: los blancos siguen buscando refuerzos para la defensa de cara a 2027, ya que tanto Antonio Rüdiger como Eder Militao podrían dejar el club. Quansah sería uno de los candidatos preferidos del técnico madridista Jose Mourinho.

Además, grandes clubes de la Premier League también han puesto sus ojos en el versátil defensor. El Liverpool, del que Quansah pasó al Leverkusen en el verano de 2025 por un traspaso de 35 millones de euros, tendría según las informaciones una cláusula de recompra que podría ejecutar en 2027 por 70 millones de euros.

La fecha límite para activar la cláusula es el 15 de junio del próximo año. Según Bild, no es improbable que los reds hagan uso de su opción y lleven de vuelta a Quansah a Inglaterra. Sin embargo, no está escrito en piedra que el defensa juegue en Anfield en la temporada 2027/28. En consecuencia, el Liverpool también podría venderlo directamente obteniendo un beneficio.

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¿Qué otros clubes muestran interés en Jarell Quansah?

Eso, a su vez, mete en la pelea, además del Real Madrid, al Chelsea y al Arsenal, que también estarían interesados en ficharlo. Los gunners incluso ya intentaron llevárselo el pasado verano, pero el B04 lo impidió.

Supuestamente, el Arsenal ofreció 65 millones de euros por Quansah, pero el Leverkusen consideró demasiado alto el valor deportivo del inglés y rechazó la propuesta. El propio jugador aceptó el veto a su salida.

En el Chelsea también habrían preguntado ya por el futbolista de 23 años. Sobre todo para Xabi Alonso, Quansah estaría muy bien considerado por su envergadura y sus al mismo tiempo superiores a la media capacidades técnicas. Una puja entre los clubes podría acabar elevando la cantidad del traspaso para el Leverkusen.

Con el Werkself, Quansah disputó 50 partidos oficiales entre todas las competiciones, en los que logró cinco goles y una asistencia. Mientras que en la pasada temporada, con Kasper Hjulmand, jugaba preferentemente como central, el nuevo técnico Carles Martinez lo está utilizando ahora como lateral derecho.