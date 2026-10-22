Jose Mourinho lamenta la desventaja del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico

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Jose Mourinho ya ha iniciado la guerra psicológica de cara al Clásico del domingo al señalar la diferencia de calendario entre el Real Madrid y el Barcelona. Pese a la contundente victoria lograda entre semana en Europa, al técnico portugués le frustra que su equipo tenga bastante menos tiempo para recuperarse que su rival catalán.

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Mourinho critica el calendario antes de visitar el Camp Nou

Mourinho no tardó en expresar su frustración por el calendario tras el triunfo de su equipo en la Champions League el miércoles por la noche. Mientras que el Real Madrid se impuso por 4-1 al RB Leipzig, su próximo rival, el Barcelona, disputó su partido europeo contra el Paris Saint-Germain un día antes. Esa diferencia significa que el líder de la liga contará con 24 horas más de recuperación antes de que los dos gigantes se enfrenten este fin de semana en el Camp Nou.

Preguntado por si la contundente actuación entre semana había supuesto el impulso anímico que necesitaba la plantilla, Mourinho se centró en las dificultades del calendario. «Para el Clásico no hay lugar para la autocomplacencia. Es un partido de liga más, pero, a la vez, no se parece a ningún otro. Seguimos adelante. Ahora mismo nos faltan 24 horas de descanso, pero seguimos adelante», declaró el exentrenador del Chelsea, según recoge ESPN.

Los problemas defensivos persiguen al Real Madrid

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Pese a los cuatro goles marcados al Leipzig, el entrenador del Madrid estuvo lejos de quedar satisfecho con la actuación general. La solidez defensiva sigue siendo un problema importante para el vigente campeón de Europa, que solo ha dejado su portería a cero en dos de sus primeros 12 partidos de la temporada entre todas las competiciones. Mourinho expresó su deseo de alcanzar la perfección y señaló que el equipo aún está en proceso de mejora, pese a sus recientes avances en ataque.

«No, nada está como yo quiero. Siempre quiero mejorar. Llevo aquí más de cien días. Evidentemente, no estamos donde yo quiero, pero hay cosas que hoy hacemos mejor que antes... Estamos mejorando», explicó el entrenador.

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Las grandes paradas de Courtois y los fallos de concentración

Al técnico, de 61 años, le molestó especialmente el gol encajado ante el conjunto alemán. Señaló que Thibaut Courtois tuvo que realizar paradas extraordinarias para mantener al Madrid con opciones de ganar. Mourinho destacó el aspecto psicológico de la defensa y comparó la satisfacción que siente un portero al dejar su portería a cero con la alegría de un delantero al marcar.

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«No me gustó el gol que encajamos porque me pongo en el lugar del portero. Courtois hizo dos paradas increíbles que nos mantuvieron con opciones de ganar el partido. Igual que a un delantero le encanta marcar goles, a un portero le encanta irse a casa con la portería a cero», añadió.

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Mourinho relacionó expresamente el gol encajado el miércoles con un fallo similar cometido durante la victoria por 4-1 ante el Sevilla el pasado domingo. Atribuyó esos momentos a un exceso de confianza, al considerar que algunos jugadores dieron supuestamente el partido por terminado antes del pitido final. «El gol que encajamos hoy y el que recibimos contra el Sevilla vinieron de un exceso de confianza y de que alguien pensó que el partido ya estaba ganado. No me gusta», concluyó.

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Aunque el entrenador evitó señalar a nadie, algunos observadores apuntaron que el defensa Dean Huijsen parecía estar fuera de posición en ambas jugadas. Con el Clásico a la vista, el Madrid no puede permitirse errores así ante un Barcelona que ha ganado sus nueve primeros partidos de liga.

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